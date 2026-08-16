Kini tekanan transfer meningkat: Eintracht Frankfurt mengalami debakel buruk

Tepat pada hari ulang tahun bos dewan Axel Hellmann, Eintracht Frankfurt mengalami sebuah debakel mencolok pada Sabtu. Dalam laga uji coba terakhir pramusim, Eintracht kalah 0-7 dari klub papan tengah Inggris, FC Brentford. Di lini serang, Eintracht benar-benar tumpul, sementara di belakang satu kesalahan disusul kesalahan berikutnya.

Kiper Kaua Santos melakukan blunder fatal saat gol 0-2. Kapten Robin Koch menyebabkan gol 0-3 dan tak lama kemudian harus ditarik keluar karena cedera. "Dia mendapat benturan pada tulang belakang lehernya, lalu dia merasa pusing," kata pelatih Adi Hütter. "Dia sudah tidak mampu melanjutkan pertandingan." Menurut Bild , pemain 30 tahun itu tidak pulang bersama tim ke Frankfurt, melainkan masih menjalani pemeriksaan di London. Diagnosisnya masih belum ada.

Lima laga uji coba sebelum debakel melawan Brentford memang semuanya dimenangi Eintracht. Namun, tiga di antaranya menghadapi lawan dari divisi yang lebih rendah. Kemenangan 3-0 atas Trabzonspor di awal persiapan juga masih belum banyak berarti. Sepekan lalu, setidaknya ada hasil 2-0 yang cukup mengejutkan atas tim promosi Premier League, Hull City. Frankfurt akan memulai musim baru pada Jumat di DFB-Pokal melawan klub divisi lima SC St. Tönis. Pada laga pembuka Bundesliga, mereka akan bertandang menghadapi Union Berlin pada 29 Agustus. Hingga saat itu, terutama direktur olahraga Markus Krösche dituntut bergerak di bursa transfer.

Adi Hütter menambah tekanan transfer di Eintracht Frankfurt

"Skuad ini masih belum seperti yang saya bayangkan," kata Hütter pekan lalu. Sejauh ini baru ada empat pemain baru yang datang: Noel Aseko (12 juta euro dari Bayern Munich) dan Raphael Onyedika (sembilan juta dari Club Brugge) untuk lini tengah bertahan, ditambah bek tengah Otavio (4,5 juta dari Estrela Amadora) serta Malik Pimpong (3,5 juta dari tim U-19 FC Midtjylland). Tak satu pun dari keempatnya dianggap sebagai penguatan instan.

Melawan Brentford, Onyedika dan Otavio tampil sebagai starter. Otavio berduet dengan Koch di jantung pertahanan, ikut berkontribusi pada gol pertama lawan dan juga memperlihatkan bahwa ia masih perlu mengejar dari sisi fisik. "Dia masih belum berada dalam kondisi seperti yang saya bayangkan," kata Hütter pekan lalu. Krösche memang tengah intensif memburu bek tengah baru, dan penampilan Otavio serta cedera Koch membuat tekanannya menjadi lebih besar lagi.

Selain itu, seorang pemain ofensif juga akan didatangkan. Eintracht sudah lama berharap bisa mempermanenkan pemain pinjaman musim lalu, Arnaud Kalimuendo, dari Nottingham Forest, tetapi saat ini tidak ada perkembangan terkait hal itu. Kabarnya, Nottingham meminta 35 juta, terlalu mahal bagi Eintracht. Sebagai alternatif, ada Louey Ben Farhat dari Karlsruher SC. Penyerang berusia 20 tahun itu mencatatkan delapan kontribusi gol dalam 20 penampilan untuk KSC pada musim 2. Bundesliga lalu. Nama Ermedin Demirovic dari VfB Stuttgart juga belakangan disebut-sebut, meski masih samar.

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Eintracht Frankfurt ingin melepas sejumlah pemain yang sulit terjual

Secara bersamaan, Eintracht juga berupaya menyingkirkan sejumlah pemain yang sulit dilepas dari skuad yang terlalu gemuk dengan 31 pemain. Pada Sabtu, setidaknya Noel Futkeu pindah ke SV Elversberg dengan status pinjaman. Dalam daftar coret masih ada Arthur Theate, Michy Batshuayi, Ellyes Skhiri, Jessic Ngankam, Niels Nkounkou, dan Elye Wahi. Batshuayi bisa segera pindah ke Al-Shabab di Arab Saudi, sementara Skhiri bisa kembali ke 1. FC Köln.

Terutama berkat penjualan Nathaniel Brown yang sangat menguntungkan ke Bayern Munich (50 juta), Eintracht sejauh ini membukukan surplus transfer yang jelas pada musim panas ini. Pemasukan sebesar 77,25 juta euro berbanding pengeluaran 30,3 juta. Namun, karena Frankfurt di bawah mantan pelatih Albert Riera gagal lolos ke kompetisi internasional, secara keseluruhan mereka tetap harus berhemat.