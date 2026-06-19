"Kini mereka menyadari betapa indahnya Maroko".. Para pemain Senegal sangat kecewa dengan hotel-hotel di Amerika!

Senegal sedang mengalami krisis internal yang parah yang mengancam peluangnya di Piala Dunia 2026, menjelang pertandingan penentu melawan Norwegia pada dini hari Selasa, setelah laporan media mengungkap kegagalan Federasi Sepak Bola Senegal dalam membayar hak-hak para pemain serta memburuknya kondisi yang dialami oleh “Singa Teranga”.

Situs “Sport News Africa” melaporkan bahwa Federasi Sepak Bola Senegal belum membayar bonus yang menjadi hak para pemain, meskipun tim nasional tersebut telah menerima dana besar dari partisipasinya di Piala Afrika 2025, serta bonus finansial yang sangat besar terkait lolosnya mereka ke putaran final Piala Dunia 2026.

Krisis keuangan ini terjadi pada waktu yang paling tidak tepat, karena timnas Senegal sedang bersiap menghadapi laga penentuan melawan Norwegia, yang berpotensi menentukan nasib mereka di babak kualifikasi, setelah kekalahan mengecewakan 1-3 dari Prancis pada laga pembuka Grup A yang dijuluki “Grup Kematian” karena berisi timnas Prancis, Senegal, Norwegia, dan Irak.

Timnas Senegal sempat menampilkan performa yang kuat pada babak pertama melawan Prancis, sebelum pertahanan pasukan pelatih Babi Thiaw runtuh pada babak kedua, sehingga mereka kalah dengan skor 3-1. Hal ini menempatkan mereka di bawah tekanan yang sangat besar menjelang pertandingan melawan Norwegia, di mana kekalahan dalam laga tersebut bisa berarti tersingkirnya mereka dari babak kualifikasi.

Krisis ini tidak hanya terbatas pada aspek keuangan, tetapi juga meluas ke kondisi logistik yang mengelilingi tim nasional, di mana sejumlah pemain mengungkapkan ketidakpuasan yang sangat besar terhadap kualitas hotel yang disediakan untuk akomodasi mereka, yang digambarkan sebagai "jauh lebih rendah" daripada hotel-hotel tempat tim nasional menginap selama Piala Afrika 2025 yang digelar hanya enam bulan lalu.

Dalam perkembangan yang mencolok, kepala koki yang sebelumnya mendampingi tim nasional pada Piala Afrika tidak ikut serta dalam perjalanan ini, yang memicu ketidakpuasan para pemain yang mengeluhkan kualitas makanan yang disajikan sangat buruk; mereka pun tidak ragu memesan makanan dari restoran luar sebagai bentuk protes terhadap kualitas hidangan yang rendah.

Perbedaan perlakuan yang mencolok ini antara dua turnamen yang hanya terpaut 6 bulan telah memicu pertanyaan besar mengenai pengelolaan keuangan dan organisasi Federasi Sepak Bola Senegal, terutama karena krisis semacam ini sudah lama tidak terjadi pada tim nasional Senegal.

Yang lebih mengkhawatirkan lagi, pelatih Babi Thiaw sendiri menghadapi situasi hukum dan keuangan yang rumit, karena kontraknya dengan Federasi Sepak Bola Senegal telah berakhir, dan saat ini ia terus bekerja tanpa kontrak yang masih berlaku, sementara ia menuntut pembayaran gaji tertunda selama 5 bulan yang belum dibayarkan kepadanya, yang merupakan kelalaian yang jelas dan mencolok dari Federasi terhadap pelatih yang berhasil membawa tim nasional lolos ke putaran final Piala Dunia.