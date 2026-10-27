Di awal konferensi pers, kepala bagian pers Bayern, Dieter Nickles, mengejutkan para wartawan yang hadir dengan meletakkan sebuah figur kecil di meja di sebelah mikrofon. "Sekarang kita sudah lengkap," katanya sambil tersenyum kecil.

Teka-teki itu pun terjawab: Nickles membawa figur vinil kecil Harry Kane dari 'koleksi Funko-POP!' FC Bayern, yang mengenakan seragam klub peraih gelar juara Jerman terbanyak itu. Biasanya, figur tersebut hanya dapat ditemukan di toko suvenir FCB dan menampilkan pose selebrasi khas sang penyerang.

Selain kondisi kesehatan pelatih kepala Vincent Kompany yang masih absen, penyerang bintang asal Inggris itu menjadi topik utama dalam konferensi pers bersama asisten pelatih FCB, Aaron Danks. Pasalnya, pada Senin malam Kane memenangi Ballon-d'Or dengan keunggulan tipis atas bintang Real Madrid, Kylian Mbappe, dan Lamine Yamal dari FC Barcelona. Danks menyebutnya "penghargaan besar juga bagi FC Bayern" dan menegaskan bahwa rekan senegaranya itu memang "pantas" menerima penghargaan tersebut.

Namun, Kane belum menyampaikan pesan kepada tim. Saat ini, ia tengah dalam perjalanan pulang dari London bersama rombongan Bayern lainnya. Setelah itu, perhatian mereka akan kembali tertuju pada pertandingan putaran kedua piala melawan Magdeburg. "Kalau saya mengenal Harry, fokusnya sudah kembali pada gol berikutnya, pada penampilan berikutnya," kata Danks.

Ketika ditanya bagaimana dan kapan Ballon-d'Or akan diperlihatkan kepada para suporter FCB, Nickles hanya mengatakan bahwa hal itu belum bisa diumumkan: "Tunggu saja kejutannya!"

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Sementara itu, Danks juga bercerita bahwa ia mengunjungi Kompany di klinik pada Senin. Kompany sedang memulihkan diri di sana setelah kolaps saat latihan pada Jumat lalu. "Semangatnya bagus. Tampaknya kondisinya membaik setiap hari. Itu sangat positif." Namun, belum ada informasi terbaru mengenai diagnosis ataupun kapan Kompany akan kembali bekerja. Kompany "sangat tenang. Dia diberi waktu untuk memulihkan diri."

Harry Kane dan FC Bayern akan bermain di kandang pada Rabu

Danks mengatakan bahwa saat berkunjung ke klinik, ia "berbincang dengan Kompany, tetapi pembicaraan itu tidak ada hubungannya dengan sepakbola atau taktik". Kompany "bertanya bagaimana kabar kami, bagaimana kabar para pemain. Namun, selain itu, kami hanya berbincang sebagai teman. Senang bisa bertemu dengannya."

Menjelang akhir konferensi pers, figur kecil Kane itu kembali menjadi bahan pembicaraan ketika Nickles berpamitan kepada para wartawan. "Terima kasih. Sampai jumpa besok di arena, bersama dia," katanya sambil menunjuk miniatur Kane, lalu meninggalkan podium bersama Danks.