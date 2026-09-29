Apakah Slaven Bilic sudah mendapat kesan yang sama? "Dia tidak akan pernah puas duduk di bangku cadangan," kata beberapa bulan lalu rekan sesama pelatihnya, Christian Ilzer, tentang Andrej Kramaric, yang di TSG Hoffenheim pada musim lalu sedikit kehilangan statusnya sebagai starter yang sepenuhnya tak tergantikan.

Bilic, yang merayakan kembalinya dia sebagai pelatih timnas Kroasia setelah 14 tahun dengan kemenangan tandang 2-1 di Republik Ceko, toh juga membiarkan Kramaric memanaskan bangku cadangan selama 90 menit di Praha. Hal itu belum pernah terjadi musim ini kepada pencetak gol terbanyak ketiga tim nasional tersebut, tetapi di Hoffenheim pun Kramaric menjalani start yang, murni secara statistik, tergolong mengejutkan dan lemah.

Dia hanya bermain 68 menit dalam enam pertandingan kompetitif sejauh ini. Ilzer bahkan belum sekali pun menurunkannya dalam susunan pemain awal. Pada musim lalu, saat Hoffenheim finis di posisi kelima setelah musim yang kuat, Kramaric masih 28 kali menjadi bagian dari starting XI dan kembali mencatat angka-angka impresif seperti biasa: 15 gol dan delapan assist dalam 36 pertandingan dibukukan oleh top skor sepanjang masa TSG itu (158 gol dalam 366 pertandingan), yang sudah berada di Kraichgau sejak 2016 dan kini berusia 35 tahun.

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Situasi Andrej Kramaric di Hoffenheim mengingatkan pada fase di bawah Julian Nagelsmann

Baru satu kali Kramaric harus menahan periode seret seperti ini selama waktunya di Jerman. Itu sudah sangat lama berlalu. Tepatnya pada paruh pertama musim 2017/18, saat Julian Nagelsmann berada di pinggir lapangan Hoffenheim. Seperti sekarang, kala itu Kramaric lima kali beruntun duduk di bangku cadangan, tetapi sebagai pemain pengganti dia mendapat menit bermain lebih banyak ketimbang belakangan ini di bawah Ilzer.

Ada dua alasan untuk itu. Pertama, Kramaric memainkan Piala Dunia, di mana dia dalam empat pertandingan hingga tersingkir di babak 32 besar diizinkan tampil tiga kali, tetapi setiap kali masuk dari bangku cadangan. Lima hari setelah tersingkir melawan Portugal, Kramaric menjalani operasi selangkangan dan karena itu baru kembali berlatih di TSG jauh lebih terlambat. Jelas bahwa dia belum mampu mengejar ketertinggalan.

Selain itu, skuad Hoffenheim juga melebar secara signifikan mengingat tambahan beban karena keikutsertaan di Liga Europa. Memang mereka kehilangan winger Bazoumana Toure (ke Newcastle United dengan nilai sekitar €50 juta) dan melepas gelandang veteran Grischa Prömel secara gratis ke VfB Stuttgart, tetapi pada saat yang sama juga menghabiskan €66 juta untuk enam pemain baru.

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Siapa saja pesaing Andrej Kramaric di TSG Hoffenheim?

Terutama pemain yang kembali dan pemain timnas baru Bambase Conte serta Adam Daghim yang didatangkan dari Salzburg sejauh ini jelas lebih unggul di sektor sayap. Di lini serang, Kramaric juga bersaing dengan Adam Hlozek yang kembali menanjak serta Tim Lemperle dan Max Moerstedt yang sangat kuat dalam hal lari. Fisnik Asllani juga belakangan kembali menjadi opsi pergantian untuk Ilzer setelah transfernya ke RB Leipzig gagal terwujud.

Meski begitu, pelatih asal Austria itu tentu cukup cerdas untuk tidak terus-menerus menyingkirkan Kramaric ke jalur terpinggirkan. Lagi pula, pemain Kroasia itu adalah "seorang profesional top yang tanpa lelah mengasah kemampuannya hingga ke detail", kata Ilzer, misalnya pada Desember, saat Kramaric memainkan pertandingan Bundesliga ke-300-nya melawan HSV. "Dia adalah teladan bagi kami semua, bagi seluruh tim," puji Ilzer, seraya menyebut Kramaric sebagai "tipe pemenang yang ekstrem" dan "bagian penting dari tim ini". Bukan tanpa alasan Hoffenheim baru memperpanjang kontraknya hingga 2028 pada awal Mei.

Karena itu, tidak akan mengejutkan jika pintu untuk Kramaric yang segera kembali lebih bugar segera terbuka lagi. Terlebih, bukan berarti para pesaingnya di depan gawang sejauh ini benar-benar menebar ancaman. Memang Hoffenheim mencetak tujuh gol dalam empat pertandingan liga, tetapi di satu sisi jumlah itu dilampaui oleh sepuluh klub lain. Di sisi lain, dalam konversi peluang maupun di klasemen, mereka juga hanya berada di posisi kelima dari bawah.

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Pekan-pekan sibuk Hoffenheim bisa menguntungkan Andrej Kramaric

Argumen lain untuk menit bermain Kramaric yang lebih sering kemungkinan juga datang dari dimulainya jadwal padat pertandingan. Dalam tiga pekan setelah jeda internasional saat ini, klub asal Kraichgau itu akan menghadapi tujuh laga kompetitif. Jika hasilnya tetap seret seperti ini, Ilzer nyaris dipaksa untuk memainkan sang pemain berpengalaman yang jadi favorit suporter itu.

Sebaliknya, bagaimana Bilic menangani Kramaric dalam tiga pertandingan Nations League yang masih tersisa (dua kali melawan Spanyol dan kandang melawan Inggris) adalah perkara lain. Saat dia mundur pada 2012 setelah hampir enam tahun dan 65 pertandingan sebagai pelatih timnas, debut Kramaric untuk Kroasia masih lebih dari dua tahun lagi.

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Akankah Andrej Kramaric masih menjadi pencetak gol terbanyak Kroasia?

Fakta bahwa dia tetap memanggilnya meski menit bermainnya minim di Jerman menjadi nilai positif bagi sang penyerang, yang di tim nasional dengan 119 caps menempati peringkat keempat di belakang Luka Modric (203), Ivan Perisic (159), dan Darijo Srna (134). Mengejar Srna serta Perisic, yang berada di posisi kedua dalam daftar pencetak gol terbanyak dengan keunggulan tiga gol (39 gol), semestinya menjadi motivasi yang cukup bagi Kramaric. Bahkan 45 gol milik legenda Davor Suker juga tidak terpaut sangat jauh.

Namun pertama-tama, Kramaric yang saat ini masih tanpa gol harus menghentikan krisis kecil yang sedang dialaminya beberapa hari ini. Jika dia bereaksi terhadap statusnya sebagai penghangat bangku cadangan seperti saat di bawah Nagelsmann dulu, maka di Hoffenheim jelas tak akan ada yang keberatan: Dengan 11 gol pada paruh kedua musim, Kramaric menjadikan dirinya tak tergantikan dan punya kontribusi besar terhadap posisi ketiga yang mengantar ke Liga Champions.

Andrej Kramaric: data performa di TSG Hoffenheim

Pertandingan kompetitif Gol Assist 366 158 74



