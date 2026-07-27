Andrea Pirlo merasa dirinya sama sekali tidak bersalah, bahkan sebaliknya. "Tadi malam," tutur juara dunia 2006 itu pada Senin pagi "dengan kepahitan yang besar" di Instagram, "saya mengetahui bahwa saya bukan lagi kandidat untuk posisi pelatih kepala tim nasional Italia." Namun, sang mantan kesayangan publik Italia tidak bisa memahami alasannya. Apa yang dibebankan media dan publik kepadanya selama berhari-hari terakhir - sama sekali melenceng dari persoalan!

Setelah penolakan dari Pep Guardiola dan Carlo Ancelotti, Pirlo tampak sudah pasti mendapatkan jabatan itu - terutama karena ikon sepak bola Italia Paolo Maldini, yang belakangan menjadi Direktur Teknik federasi FIGC, telah menetapkannya sebagai kandidat pilihannya untuk membangun kembali tim. Namun, karena hubungan Pirlo dengan bandar taruhan Rusia, Fonbet, kini presiden federasi Giovanni Malago juga menganggapnya tak lagi bisa diterima, seperti dilaporkan Gazzetta dello Sport.

Kekacauan yang memang sudah besar itu makin lengkap dengan ancaman Maldini untuk segera meninggalkan jabatannya lagi jika Pirlo tidak menjadi pelatih Squadra Azzurra. Belum sampai sebulan setelah penunjukannya, federasi kemudian akan tanpa Direktur Teknik - dan Malago menghadapi tugas raksasa berikutnya dalam masa jabatannya yang juga masih muda.

Nyaris tak membantu bahwa Pirlo bereaksi dengan ketidakmengertian besar terhadap tuduhan yang diarahkan kepadanya. Memberikan "makna politis" pada kerja samanya dengan Fonbet? Itu berarti "menuduhkan kepada saya keyakinan-keyakinan yang tidak pernah saya ungkapkan dan yang bukan milik saya", protes mantan pemain tim nasional berusia 47 tahun itu. Meski demikian, ia tetap tidak punya masa depan di federasi.

Italia terakhir kali tiga kali beruntun gagal ke Piala Dunia

Pirlo saat ini terikat kontrak dengan klub divisi teratas United FC di Dubai, dan pada saat yang sama ia juga menjadi duta merek global Fonbet. Memang ia menegaskan bahwa kerja sama profesional itu "semata-mata bersifat komersial dan olahraga", tetapi setelah menelaah dokumen kontraknya, petinggi federasi yang dipimpin Malago jelas tampaknya sampai pada kesimpulan lain.

Yang tersisa adalah babak berikutnya dalam sebuah drama menyedihkan dalam pencarian FIGC akan pelatih tim nasional yang baru. Gazzetta dello Sport dengan sinis menulis tentang "coup de theatre", pembalikan arah dramatis yang mengejutkan, setelah pemilihan Pirlo oleh Maldini diumumkan; media maupun para politikus di negara sepak bola yang sudah terpuruk itu, yang telah absen dari tiga putaran final Piala Dunia secara beruntun, sama-sama tidak menghemat kritik.

Beberapa hari lalu, nama-nama besar seperti Guardiola dan Ancelotti masih beredar, tetapi kini federasi berada di titik nol, dan Pirlo pun sudah menutup perkara ini. "Saya ingin berterima kasih kepada Maldini dan Leonardo atas penghargaan dan kepercayaan yang mereka berikan kepada saya," ujarnya: "Cinta saya kepada Italia tidak bergantung pada sebuah jabatan. Itu adalah bagian dari sejarah saya, identitas saya, dan itu akan selalu menyertai saya."

Dalam babak berikutnya dari drama Italia ini, ia tidak akan memegang peran utama. Panggung untuk sementara kini menjadi milik Maldini - dan Malago, yang sangat ingin membujuk direktur tekniknya itu agar tetap bertahan.