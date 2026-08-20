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Wessel Antes

Diterjemahkan oleh

Kingsley Ehizibue muncul di Belanda setelah petualangan di Bundesliga dan Serie A

Transfers
PEC Zwolle
FC Koeln
Udinese
K. Ehizibue

Kingsley Ehizibue untuk sementara kembali ke PEC Zwolle. Bek sayap berusia 31 tahun itu berlatih bersama tim U-21 tertinggi untuk menjaga kebugarannya.

PEC sudah memberi sinyal dalam pernyataan tersebut bahwa kepulangan permanen kemungkinan besar tidak akan terjadi. “Kingsley Ehizibue telah meminta kepada PEC Zwolle untuk diizinkan berlatih bersama PEC Zwolle U-21 dalam periode mendatang, sambil menunggu klub baru.”

“Tentu saja PEC Zwolle memberikan Kingsley kesempatan itu,” demikian tertulis di X. Ehizibue merupakan pemain binaan Blauwvingers dan pada akhirnya mencatatkan tidak kurang dari 135 pertandingan resmi untuk tim utama.

Setelah itu, ia menuntaskan transfer bernilai jutaan ke negara kelahirannya, Jerman, tempat ia bermain selama tiga musim bersama 1.FC Köln.

Dalam empat tahun terakhir, Ehizibue terikat kontrak dengan Udinese. Ia diperkirakan akan menandatangani kontrak di luar negeri pada musim ini.

Bulan ini, Ehizibue juga sempat dikaitkan dengan Valencia. Itu akan menjadi kompetisi top ketiga dalam kariernya.

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