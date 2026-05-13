Kingsley Ehizibue kemungkinan akan meninggalkan Serie A dan kembali ke Eredivisie

Kingsley Ehizibue menarik minat dua klub Belanda, menurut jurnalis transfer Mounir Boualin. Udinese berharap dapat mempertahankan bek sayap berusia 30 tahun itu, sementara LaLiga juga menunjukkan ketertarikan.

Kontrak Ehizibue di Udinese akan berakhir setelah musim ini. Bek kanan yang sangat cepat ini telah menerima tawaran baru.

Namun, kemungkinan besar ia akan memilih untuk melanjutkan kariernya di tempat lain. Ehizibue baru-baru ini dipantau oleh klub-klub dari Serie A, LaLiga, dan Eredivisie.

Belum jelas klub-klub Belanda mana yang mempertimbangkan untuk merekrutnya. Mengingat aspek finansial, kemungkinan besar klub-klub tersebut berasal dari papan bawah Eredivisie.

Setelah 76 pertandingan bersama 1.FC Köln, Ehizibue telah tampil 118 kali untuk Udinese dalam beberapa tahun terakhir. Di Belanda, ia sebelumnya bermain untuk PEC Zwolle.

Musim panas lalu, Ehizibue yang blak-blakan mengatakan kepada ESPN bahwa baik AZ maupun PSV telah menghubungi agennya.

Namun, saat itu Ehizibue menyatakan akan fokus pada Udinese. PSV akan mencari pengganti Sergiño Dest pada musim panas mendatang.