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Persoalan Jamal Musiala di Bayern Munich berkembang jauh di luar kebiasaan. Gelandang serang asal Jerman itu beberapa kali absen musim ini akibat kondisi neurologis yang dideritanya. Ia kini telah kembali tersedia untuk bermain, tetapi masih ada keraguan apakah ia akan pernah kembali ke level terbaiknya.

Para petinggi klub Bavaria telah membicarakannya secara terbuka. Pertama, presiden kehormatan Uli Hoeness: "Saat ini ia terus menerima gaji. Namun, bayangkan jika Bayern mempertanyakan kontraknya dengan mengatakan bahwa apa yang dapat ia berikan sekarang tidak lagi sesuai dengan yang tercantum dalam kesepakatan."

Kemudian Karl-Heinz Rummenigge, anggota dewan direksi, mengatakan: "Kami harus berbicara dengan keluarga, dengan pemain tersebut, dan terutama dengan agensinya, karena angka-angka ini, dengan berat hati saya katakan, tidak lagi dapat ditanggung. Apa yang kami ketahui, sayangnya, menunjukkan bahwa ia tidak akan kembali ke level sebelumnya, level yang begitu sering ia tunjukkan di stadion ini. Kita semua ingin melihatnya kembali, idealnya dalam kondisi sebaik mungkin. Namun, bagaimana jika tidak demikian? Kami tetap harus memikirkan keuangan."

Musiala terikat kontrak senilai 25 juta per tahun. Jumlah itu memang menjadi beban berat bagi keuangan klub jika tidak diimbangi dengan penampilan yang sepadan. Namun, pernyataan seperti itu memicu kehebohan dan berbagai polemik di Jerman mengenai kepantasan membicarakan uang dan kesehatan secara terbuka.

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Salah satu yang secara terbuka mengecam sikap Bayern Munich adalah Joshua Kimmich, kapten klub itu sendiri: "Yang tidak saya pahami adalah cara semua ini disampaikan secara terbuka. Hal seperti ini tidak boleh terjadi dengan mengorbankan seorang pemain. Tentu saja, klub lebih besar daripada kami, para pemain, tetapi klub tidak lebih besar daripada manusia. Ini sama sekali tidak dapat diterima dan tidak pantas bagi Bayern Munich. Jika menyangkut performa pemain, kritik itu wajar dan kami harus menerimanya. Itu bagian dari pekerjaan kami. Namun, ini persoalan lain yang seharusnya diselesaikan secara internal, bukan di depan publik."