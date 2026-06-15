Kimmich menceritakan kisah di balik gagalnya kepindahannya ke Paris Saint-Germain

Joshua Kimmich, bintang Bayern Munich, mengungkap kisah di balik gagalnya kepindahannya ke Paris Saint-Germain.

Joshua Kimmich menegaskan, dalam sebuah film dokumenter yang baru-baru ini ditayangkan di saluran ZDF, bahwa Paris Saint-Germain tertarik padanya selama bursa transfer musim panas 2024.

Dia berkata: "Saya berbicara dengan direktur olahraga (Luis Campos) dan pelatih (Luis Enrique). Saya harus mengatakan bahwa mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa dan memberi saya kesan bahwa mereka sangat menginginkan saya, jadi wajar jika Anda mulai memikirkannya."

Dia melanjutkan: "Hal itu membuat saya berpikir panjang. Saya seharusnya menjadi bagian penting dalam tim, sebagai pemain yang lebih berpengalaman. Dan itu pasti memengaruhi Anda. Paris mengajukan tawaran kepada saya. Aspek finansialnya luar biasa. Sungguh. Sangat luar biasa, saya harus mengakui itu."

Joshua melanjutkan: "Sebenarnya, ketika Paris Saint-Germain memenangkan Liga Champions untuk pertama kalinya, saya sudah memutuskan untuk tetap di Bayern Munich. Bagi saya, itu seperti konfirmasi bahwa saya telah mengambil keputusan yang tepat. Karena salah satu motivasi utama saya untuk pindah klub adalah memenangkan Liga Champions bersama Paris Saint-Germain untuk pertama kalinya dalam sejarahnya. Namun, motivasi besar itu pun memudar saat itu."

Dia melanjutkan: "Selama Paris Saint-Germain meraih gelar keduanya, hal yang paling mengejutkan saya adalah pertemuan kami di semifinal. Saya sangat ingin menang, sayangnya hal itu tidak terwujud. Namun, saya tahu bahwa saya berada di tempat yang tepat saat ini. Melihat ke belakang, saya merasa sangat tenang dengan keputusan saya... dan itu adalah perasaan yang luar biasa."