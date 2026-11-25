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Kapten Bayern Munich, Joshua Kimmich, mengkritik cara manajemen klub menangani krisis yang menimpa rekan setimnya, Jamal Musiala, melalui media.

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Ia menilai tidak dapat diterima jika seorang pemain dijadikan pihak yang menanggung akibat dari perselisihan di level manajemen atau perdebatan seputar kontrak dan masa depannya.

Sikap Kimmich ini muncul ketika Bayern tengah diliputi polemik besar akibat pernyataan terbuka sejumlah petinggi klub mengenai kondisi kesehatan Musiala dan performa yang diharapkan darinya setelah pulih dari cedera. Hal itu bertepatan dengan kekalahan 2-1 tim dari tuan rumah Lille asal Prancis di Liga Champions pada Rabu malam.

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Berbicara kepada media seusai laga, Kimmich mengatakan soal kasus Musiala: “Yang tidak saya pahami adalah cara masalah ini dibicarakan secara terbuka. Beban seperti ini sama sekali tidak boleh ditimpakan kepada seorang pemain.”

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Gelandang timnas Jerman itu menambahkan: “Ini sama sekali tidak dapat diterima dan tidak layak bagi Bayern Munich, terutama pada fase seperti sekarang.”

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Pernyataan sang kapten muncul di tengah polemik yang dipicu sikap sejumlah petinggi Bayern terkait kondisi kesehatan Musiala dan sejauh mana ia mampu kembali ke performa terbaiknya seperti sebelumnya.

Kelayakan gajinya yang tinggi juga dipertanyakan apabila ia tidak mampu kembali ke level terbaiknya.

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Karl-Heinz Rummenigge, anggota Dewan Pengawas klub Bavaria sekaligus mantan CEO, sebelumnya berbicara tentang perlunya membahas situasi finansial Musiala bersama sang pemain, keluarganya, dan perwakilannya. Ia juga menyebut gaji sang pemain akan sulit dibenarkan jika ia tidak kembali ke performa sebelumnya.

Hoeness, presiden kehormatan Bayern Munich, juga mempertanyakan kemampuan sang pemain untuk memulihkan potensinya, sementara CEO Jan-Christian Dreesen menyinggung kemungkinan digelarnya pembicaraan dengan perwakilan Musiala mengenai masa depan kontraknya.

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Dalam upaya meredam situasi, Bayern Munich pada Rabu kemarin mengumumkan telah menggelar pertemuan yang mereka sebut konstruktif dengan perwakilan Musiala. Klub menegaskan bahwa kesehatan sang pemain menjadi prioritas utama bagi kedua pihak dan ia akan mendapatkan dukungan penuh selama masa pemulihannya.

Klub juga menjelaskan bahwa sang pemain pertama kali menjalani pemeriksaan terkait gejala neurologisnya pada 22 April 2025 dengan koordinasi bersama tim medis Bayern. Penjelasan ini disampaikan untuk menjawab pertanyaan yang muncul mengenai kapan manajemen mengetahui kondisinya.

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Dari sisi olahraga, pernyataan Kimmich dilontarkan seusai Bayern Munich kalah 2-1 dari Lille asal Prancis pada matchday kelima fase liga Liga Champions. Kekalahan itu merupakan yang pertama bagi tim di kompetisi tersebut musim ini.

Bayern sempat unggul lewat gol Dayot Upamecano pada menit ke-15, tetapi Lille membalikkan keadaan di babak kedua. Ayase Ueda menyamakan kedudukan pada menit ke-62, lalu tiga menit berselang Aleksandar Pavlović mencetak gol bunuh diri yang memastikan kemenangan tim asal Prancis tersebut.

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Musiala tampil sebagai pemain pengganti pada menit ke-76 sebagai bagian dari kembalinya secara bertahap ke lapangan setelah absen, tetapi ia tidak mampu menyelamatkan timnya dari kekalahan.