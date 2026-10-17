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FC Bayern München v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
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Kimmich khawatir dengan absennya Olise melawan Arsenal, Kane minta penggantinya manfaatkan kesempatan

Bayern Munich vs RB Leipzig
Bayern Munich
RB Leipzig
Bundesliga
Bayern Munich vs Arsenal
Arsenal
Champions League
J. Kimmich
H. Kane
M. Olise
Jerman
Inggris
Prancis

Olise diganjar kartu merah saat melawan Viking

Joshua Kimmich, bintang Bayern Munich, menegaskan bahwa laga melawan Arsenal yang akan berlangsung Rabu mendatang pada pekan ketiga Liga Champions akan sangat sulit, menyusul absennya pemain Prancis Michael Olise karena hukuman larangan bermain, setelah ia diusir keluar pada laga imbang 3-3 dengan Viking di pekan sebelumnya.

Dalam pernyataan yang dikutip jaringan "Sky", Kimmich berbicara soal laga melawan Arsenal: "Kami memiliki satu atau dua pemain yang mengalami beberapa benturan setelah pertandingan hari ini (kemenangan 6-1 atas Leipzig di Bundesliga), dan saya berharap kondisinya tidak serius."

Pemain internasional Jerman itu melanjutkan: "Michael Olise tidak akan tersedia karena kartu merah. Jelas hal itu membuat segalanya lebih sulit bagi kami, terutama ketika harus menggantikan pemain seperti dia, dalam pertandingan besar seperti ini."

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Ia menambahkan: "Tetapi kami memiliki banyak kualitas di dalam skuad, dan kami akan memberikan segala yang kami miliki. Saya benar-benar menantikan pertandingan ini."

Striker Bayern Munich, Harry Kane, juga berbicara tentang dampak absennya Olise saat menghadapi Arsenal, dengan menegaskan bahwa peluang akan terbuka bagi pemain lain untuk membuktikan kemampuan mereka.

Bintang Inggris itu berkata: "Tentu saja kami akan kehilangan salah satu pemain kami, dan sekarang pemain lain harus tampil ke depan dan memanfaatkan kesempatan mereka. Inilah sifat persaingan di Bayern Munich."

Momen penting

Kane memuji penampilan timnya menghadapi Leipzig, dan menilai kemenangan besar itu datang pada waktu yang penting, setelah dua hasil yang tidak sesuai dengan harapan tim.

Ia berkata: "Itu pertandingan yang luar biasa. Saya pikir setelah dua hasil terakhir, penting bagi kami untuk mengirimkan pesan, dan kami melakukannya sejak menit pertama. Saya melihat kami menciptakan cukup banyak peluang untuk menang dan mencetak gol dalam beberapa pertandingan terakhir, tetapi tentu saja kami tidak meraih hasil yang kami inginkan."

Ia melanjutkan: "Ketika kami tidak menang, selalu ada lebih banyak pembicaraan dan keriuhan seperti biasa. Karena itu penting bagi kami untuk tetap tenang dan menghindari kesalahan, dan itulah yang kami lakukan dari awal hingga akhir. Penampilannya sangat bagus. Ketika kamu mencetak 6 gol ke gawang lawan seperti Leipzig, kamu bisa merasa sangat bangga."


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