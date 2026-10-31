Kembalinya Joshua Kimmich ke lapangan bukan sekadar tampil dalam laga Der Klassiker Jerman melawan Borussia Dortmund, yang berakhir dengan skor imbang 2-2, melainkan mengandung dimensi kemanusiaan yang mengharukan, setelah gelandang Bayern Munich itu menjalani pertandingan pertamanya sejak kematian sang ayah, sembari berbicara terus terang mengenai masa sulit yang dilaluinya.

Kimmich, yang berusia 31 tahun, mengatakan dalam pernyataan kepada stasiun "Sky" seusai pertandingan: "Ini adalah pekan yang sangat sulit. Saya senang bisa kembali ke lapangan. Hal ini sama sekali tidak mudah, tetapi setidaknya kamu bisa melupakannya sejenak selama pertandingan berlangsung."

Pemain tersebut sebelumnya absen dalam 3 pertandingan resmi akibat kematian ayahnya, dan ketika ditanya apakah kembali ke lapangan akan membantunya melewati fase ini, ia menjawab dengan tegas: "Ya, tentu saja."

Kimmich mengungkapkan rasa terima kasihnya atas dukungan yang ia terima dari Bayern Munich dan Federasi Sepak Bola Jerman selama masa cobaannya, dengan mengatakan: "Saya juga harus memuji simpati klub dan sikap mereka yang berdiri di sisi saya, demikian pula Federasi Sepak Bola Jerman yang hadir di pemakaman. Hal itu sangat istimewa bagi saya dan keluarga saya."

Pemain Bayern Munich itu menambahkan ucapan yang menarik perhatian: "Ini menunjukkan kepada saya bahwa saya benar-benar berada di tempat yang tepat di sini."

Pernyataan Kimmich memperoleh makna tambahan mengingat sikapnya di masa lalu terhadap manajemen klub, karena ia pernah berbicara dalam sebuah film dokumenter yang ditayangkan stasiun "ZDF" pada tahun 2024 tentang perasaannya ditinggalkan oleh Bayern Munich selama krisis perdebatan mengenai vaksinasi terhadap virus corona, yang membuat pujiannya saat ini atas dukungan yang ia terima dari klub menjadi sangat menarik perhatian.

Setelah berbicara tentang sisi kemanusiaan, Kimmich menyinggung situasi olahraga timnya, di tengah cedera yang menghantam skuad Bayern Munich, dengan mengatakan: "Ketika kamu melihat cedera-cedera kami hari ini, kamu menyadari bahwa yang terpenting pada akhirnya adalah menjaga kesehatan."