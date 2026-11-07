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Joshua KimmichGetty
Jonathan van Haaster
Diterjemahkan oleh

Kimmich dan Karl Antar Bayern Munich Raih Tiga Poin di Mainz pada Sore yang Tak Biasa bagi Neuer

Mainz 05 vs Bayern Munich
Mainz 05
Bayern Munich
Bundesliga

Bayern Munich tidak terpeleset di Bundesliga pada Sabtu sore. Sang juara terbanyak mengalahkan FSV Mainz 05 dengan skor 1-2 berkat gol Joshua Kimmich dan Lennart Karl. Harry Kane memang tidak mencetak gol, tetapi berperan besar dengan menyumbang dua assist. Bayern, yang memuncaki klasemen, kini memiliki poin sama dengan Borussia Dortmund, yang pada saat bersamaan menang atas SV Elversberg di kandang sendiri.

Dengan absennya sejumlah pemain cedera, termasuk Ismael Saibari, Serge Gnabry, Jamal Musiala, dan Luis Díaz, lini depan Bayern selain Kane dan Michael Olise diisi Nathaniel Brown serta talenta muda Karl. Pemain timnas Suriname, Sheraldo Becker, mengisi lini depan Mainz bersama Ransford-Yeboah Königsdörffer.

Laga ini istimewa bagi Manuel Neuer. Pada usia 40 tahun 225 hari, sang kiper menjadi pemain Bayern tertua dalam sejarah Bundesliga. Ia memecahkan rekor Bernd Dreher, yang telah memegangnya sejak 2006 dengan catatan 40 hari dan 195 hari.

Bayern lebih dominan pada awal pertandingan dan mencetak gol setelah seperempat jam. Kane mendapat banyak ruang di luar kotak penalti lalu mengoper kepada Kimmich yang merangsek maju. Tembakan keras dan tinggi Kimmich tak mampu dibendung kiper Mainz, Robin Zentner.

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Selain sundulan Königsdörffer, Mainz hanya menciptakan sedikit peluang. Bayern terus menekan, sementara tembakan Kane dari luar kotak penalti melambung sekitar satu meter di atas gawang. Tak lama kemudian, Kane mendapat peluang yang lebih besar. Menerima umpan terobosan Karl, pemenang Ballon d'Or itu gagal mencungkil bola melewati Zentner.

Kegagalan itu tampak hampir dibayar mahal Bayern ketika Lee Jae-sung sempat mengira dirinya telah mencetak gol penyama kedudukan. Neuer gagal mengantisipasi umpan silang dan mengalami cedera kaki dalam kejadian tersebut. Kabar buruknya, ia harus digantikan Jonas Urbig. Kabar baiknya, gol itu dianulir karena offside yang mengganggu permainan.

Pada awal babak kedua, Bayern menggandakan keunggulan. Tembakan Kane tidak mengarah ke gawang, tetapi bola kembali ke kakinya dan ia melihat Karl dalam posisi bebas. Karl dengan mudah menceploskan bola: 0-2. Setelah itu, Mainz tak banyak bisa berbuat. Gol Phillip Tietz yang mengubah skor menjadi 1-2 pada menit ke-93 datang terlalu terlambat untuk membalikkan keadaan.

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