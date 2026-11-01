Perjalanan panjang Andrea Kimi Antonelli mengejar gelar juara dunia Formula 1 resmi berakhir. Pembalap Mercedes berusia 20 tahun itu memastikan gelar juara dunia di Grand Prix Mexico City. Ia mempertahankan keunggulan yang sangat besar di klasemen atas rekan setimnya, George Russel, yang mendapat penalti 10 detik setelah insiden saat start dan finis keenam. Antonelli sendiri finis di posisi ketiga. Hasil itu menambah catatan finisnya musim ini sekaligus memberinya gelar juara dunia.

Kemenangan ini sangat penting bagi Antonelli karena gelar tersebut belum pernah diraih pembalap Italia sejak 1953, ketika Alberto Ascari mencatatkan dua kemenangan dengan mobil Ferrari 73 tahun lalu. Sementara itu, Antonelli menang dengan mobil Mercedes, mobil balap yang benar-benar tak tertandingi musim ini hingga Mercedes juga tinggal selangkah lagi menjuarai klasemen konstruktor.

Dengan lima balapan tersisa dalam Kejuaraan Dunia, Antonelli menjadi juara dengan raihan 380 poin. Verstappen, yang memenangi balapan, naik ke posisi kedua dengan 261 poin, disusul Lewis Hamilton dengan 259 poin. Geroge Russel, yang secara teori merupakan penghalang terakhir bagi Antonelli untuk meraih gelar, tertinggal dengan 250 poin, sementara Leclerc berada di posisi kelima dengan 245 poin.