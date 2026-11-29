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Wim Kieft dan Imke Courtois mengkritik kualitas laga Feyenoord melawan Ajax (1-1) dalam program Studio Sport Eredivisie pada Minggu malam. Feyenoord lama memegang kendali di De Kuip, tetapi gagal menaklukkan Ajax. Seusai pertandingan, Kieft sama sekali tidak sependapat dengan penilaian Giovanni van Bronckhorst. Ia juga melontarkan kritik tajam terhadap dua pemain yang menjadi sorotan dalam laga tersebut.

Ajax unggul di De Kuip setelah baru empat menit berkat gol indah Julian Brandt. Namun, tak lama kemudian, umpan Brandt yang keliru mengawali proses gol penyama kedudukan Luciano Valente. Feyenoord lantas semakin menguasai permainan, tetapi gagal mengubah keunggulan itu menjadi kemenangan.

“Kalau diperhatikan, dua menit pertama adalah pengecualian. Selebihnya, Feyenoord benar-benar memegang kendali dan bermain dengan intensitas tinggi,” kata Courtois mengawali analisisnya. “Di sisi lain, mereka tidak banyak menghasilkan apa-apa dari intensitas dan tekanan itu. Mereka hanya mampu menciptakan sedikit peluang, sementara Ferri menjadi sorotan, tetapi dalam arti negatif.”

Keputusan wasit Allard Lindhout memberikan penalti kepada Feyenoord setelah Charles Vanhoutte terkena sedikit kontak dari Lucas Rosa juga menjadi pembahasan. “Menurut saya, kalau wasit tidak meniup peluit, VAR juga tidak akan turun tangan. Kejadiannya terlalu abu-abu,” ujar Courtois. Kieft pun menilai hukuman penalti itu terlalu berat.

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Di studio NOS, muncul perdebatan mengenai apakah Valente, sebagai kapten, seharusnya meminta untuk mengambil penalti tersebut. “Tentu saja seorang penyerang bisa menebus penampilan buruknya dengan mencetak gol dari titik penalti,” kata Kieft. “Kalau saya kaptennya, berada di posisi Valente, dan sudah mencetak gol, saya akan bilang: tunggu dulu.”

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Courtois sependapat dengan sesama analisnya itu, tetapi ia juga menyadari bahwa perdebatan ini mungkin tidak akan muncul seandainya Ferri berhasil mengeksekusi penalti. “Saya tetap akan meminta untuk mengambilnya. Semuanya bergantung pada hasil, bukan? Dia gagal, jadi kita membahasnya sekarang.”

Analis asal Belgia itu juga menyoroti penampilan Anis Hadj Moussa yang mengecewakan. Ia berhasil diredam oleh bek Ajax, Owen Wijndal. “Mereka berusaha mengantisipasinya secara kolektif. Wijndal sangat sering mendapat bantuan. Kita tahu satu momen saja bisa menentukan hasil, tetapi sepanjang pertandingan momen itu tidak muncul.”

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Meski demikian, seusai laga Van Bronckhorst menyatakan puas dengan permainan Feyenoord, yang kini belum menang dalam delapan pertandingan beruntun. “Cara kami bermain dan mengerahkan segalanya untuk memenangi pertandingan sudah bagus. Pada akhirnya, tentu kami harus mendapatkan hasil karena itulah yang paling penting.”

Kieft tidak memahami penilaian pelatih Feyenoord tersebut. “Saya mendengar apa yang dikatakan pelatih Feyenoord itu, tetapi saya sama sekali tidak setuju. Menurut saya, mereka jelas tidak bermain bagus, dan Ajax juga tidak bermain bagus.” Menurut Kieft, Ajax tampak mengancam pada awal pertandingan terutama karena Feyenoord memilih mundur. “Tidak perlu mundur saat menghadapi Ajax karena mereka tidak punya kedalaman serangan.”

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Kieft terutama dibuat heran oleh penampilan Ferri dan penyerang Ajax, Tolu Arokodare. “Jauh di bawah standar. Ini memang kompetisi Belanda dan tentu ada banyak tekanan, tetapi kalau Anda melihat para penyerang itu tidak bisa menjadi tumpuan serangan karena bola selalu terpantul dari kaki mereka dan mereka hampir tidak pernah bisa menahan bola...”

Kieft melanjutkan: “Dengan postur tingginya, Tolu adalah penyerang yang bagus di kotak penalti. Ketika Anda tidak bisa mencapai area itu, terlihat jelas bahwa ia punya banyak keterbatasan.”