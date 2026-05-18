Kieft tercengang: "Kalau begitu, sebagai pemain yang sudah 88 kali membela tim nasional, kamu harus pergi ke sana, sialan!"

Dalam KieftJansenEgmondGijp, Wim Kieft kembali membahas situasi Raheem Sterling di Feyenoord. Analis asal Haarlem ini benar-benar tidak mengerti mengapa penyerang sayap tersebut diperlakukan seperti ini oleh pelatih Robin van Persie.

''Robin van Persie itu kelihatannya orang yang baik. Dan pasti niatnya juga baik terhadap Sterling. Tapi ketika saya membaca minggu ini bahwa dia ingin memainkan Sterling karena dia mulai bermain lebih baik dan lebih kuat,'' Kief memulai ceritanya tentang pemain sayap Feyenoord yang banyak dibicarakan itu.

Lalu dengan nada kesal ia menambahkan: ''Dan kemudian, sialan, sebagai pemain yang sudah 88 kali membela timnas, kamu harus bermain di pertandingan terakhirmu di Belanda melawan PEC Zwolle. Aku pasti akan bilang: teman-teman, aku tidak akan melakukannya.'' Sterling sendiri telah mencatatkan 82 penampilan internasional bersama timnas Inggris.

Presenter Michel van Egmond mencatat bahwa Sterling juga digantikan oleh Van Persie di Zwolle. Tim asal Rotterdam itu akhirnya menang atas PEC berkat dua gol dari Anis Hadj Moussa.

René van der Gijp membandingkannya dengan rekan senegaranya Sterling yang kini sudah pensiun. ''Saya kebetulan melihat dua atau tiga gol Theo Walcott. Itu kebetulan lewat. Dia berlari ke arah bek dan menendang bola melewatinya. Itu sudah tidak bisa dikejar lagi.''

''Tapi jika dia kehilangan 20 hingga 30 persen dari itu, sudah selesai. Sterling juga begitu. Semuanya soal kecepatan,'' kata Van der Gijp menganalisis kualitas utama penyerang sayap tersebut, yang belum diketahui apakah akan bermain di Feyenoord musim depan.

''Apa yang mendorong Sterling sendiri untuk melakukan ini?'' tanya Rob Jansen, rekan di meja, dengan suara keras. ''Karena dia pernah menjadi pemain top, dan bukan anak kecil. Siapa yang bilang: ayo kita lakukan ini.''

Terakhir, Kieft mencoba mencari penjelasan mengenai kedatangan Sterling ke Feyenoord. ''Mungkin Van Persie berkata: 'Maukah kamu membantuku?' Mungkin mereka sudah saling mengenal dengan baik. Aku juga tidak tahu, Rob. Aku sama sekali tidak tahu. Seharusnya dia pindah ke Girona saja, tapi mereka tidak mau menerimanya.''