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Wim Kieft sejauh ini sama sekali tidak terkesan dengan Marcos Leonardo di Ajax. Mantan penyerang itu menulis dalam kolomnya di De Telegraaf bahwa ia mengharapkan lebih dari pemain Brasil yang didatangkan dengan biaya transfer rekor tersebut. Ia juga menilai pujian pelatih Míchel Sánchez seusai laga melawan FC Thun berlebihan.

Ajax menjalani pemanasan terakhir yang sangat baik untuk menghadapi Feyenoord dalam De Klassieker. Bermain di Johan Cruijff ArenA pada Kamis malam, tim Amsterdam mengalahkan FC Thun 4-0 dan meraih kemenangan ketiga beruntun di Conference League.

Leonardo mencetak gol kedua Ajax ke gawang tim asal Swiss itu. Pemain Brasil tersebut sebelumnya gagal mengenai bola saat berada dalam posisi berpeluang mencetak gol, tetapi kemudian dengan mudah menyambut umpan Abdellah Ouazane untuk mencetak gol.

Sánchez sangat puas dengan penampilan penyerangnya itu. “Saya rasa semua orang melihatnya: dia bermain luar biasa. Saya sangat puas dengannya, sangat puas dengan semua pemain.”

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“Menurut saya, dia tampil sangat baik dalam menjalankan tugas yang kami berikan kepadanya,” lanjut pelatih asal Spanyol itu. “Bertahan dengan baik di sisi sayap, memberi kami kedalaman sehingga tercipta lebih banyak ruang di tengah.”

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Kieft berpandangan lain. Menjelang De Klassieker, ia menyoroti dua pemain yang didatangkan Feyenoord dan Ajax dengan biaya transfer rekor pada musim panas lalu. Tim Rotterdam membayar hampir sepuluh juta euro untuk Nacho Ferri, sedangkan tim Amsterdam mengeluarkan hampir dua puluh juta euro untuk Leonardo.

“Pemain Spanyol berusia 22 tahun itu sempat menjalani periode yang baik di Rotterdam. Ketika performa Feyenoord menurun, ia tidak mampu lepas dari keterpurukan tim. Jadi, Ferri sangat bergantung pada apa yang terjadi di sekitarnya,” kata Kieft, yang menilai tekanan pada Minggu nanti terutama berada di pihak Feyenoord.

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Menurut Kieft, Leonardo juga sangat bergantung pada rekan-rekan setimnya. Namun, berbeda dengan Ferri, pemain Brasil itu belum pernah menjalani periode yang baik bersama klub barunya. “Melawan FC Thun, dia cukup baik dalam kerja sama antarpemain, tetapi dia tidak memiliki kualitas individu yang istimewa.”

“Dia tidak terlalu cepat, tidak punya akselerasi yang nyata, tekniknya tidak luar biasa, bukan penyelesai peluang yang tenang, dan juga bukan pemain yang kuat sebagai tumpuan serangan tim,” ujar Kieft saat merinci kekurangan penyerang Ajax itu. “Anda mengharapkan lebih dari seorang pemain Brasil seharga 20 juta euro. Mungkin bukan Romario atau Ronaldo yang baru, tetapi setidaknya seseorang yang bisa langsung tampil untuk Ajax.”

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Kieft memperkirakan Leonardo tetap akan mencetak gol di Eredivisie dan Conference League, tetapi ia sulit memahami antusiasme Sánchez terhadap penyerang itu. “Seperti pada gol sontekan mudahnya melawan tim Swiss tersebut. Setelah itu, melontarkan pujian setinggi langit kepadanya, seperti yang dilakukan pelatih Michel Sanchez, adalah berlebihan.”