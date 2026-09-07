Wim Kieft mempertanyakan peran Bram Nuytinck di lini pertahanan NEC pada Senin malam. Bek berusia 36 tahun itu tampil sebagai starter saat melawan Feyenoord pada Sabtu karena absennya Philippe Sandler, tetapi menurut Kieft terlihat jelas bahwa Nuytinck kesulitan dengan cara tim asal Nijmegen itu ingin bertahan.

Karena gaya bermain menyerang yang diterapkan pelatih Dick Schreuder, para bek NEC kerap berada di ruang-ruang besar, demikian pula yang dilihat Kieft. "Dengan Sandler, NEC saja sudah tidak punya banyak kecepatan. Sekarang Nuytinck yang bermain... Sebenarnya harus ada yang mengatakan kepadanya bahwa dia sudah tidak bisa lagi, bukan?"





Terutama gol 1-2 dari Valente disebut di Rondo sebagai contoh. Sebuah bola panjang diperpanjang, setelah itu Valente bisa terus berlari dari lini tengah dan Feyenoord kembali unggul. Youri Mulder melihat itu sebagai akibat yang jelas dari pilihan taktik NEC: "Itu adalah akibat dari bermain satu lawan satu di seluruh lapangan."

Menurut Theo Janssen, dalam situasi itu Nuytinck juga seharusnya bisa mengantisipasi sendiri kekurangan kecepatannya. "Kalau sebagai Nuytinck Anda tahu: oke, saya bukan yang paling cepat, dan bola panjang itu datang, maka Anda juga bisa berpikir: biarkan Ferri saja yang menyundul. Saya mundur lima meter lebih dulu dan berjudi bahwa saya akan merebut bola kedua itu."

Rafael van der Vaart menilai masalahnya bukan hanya pada Nuytinck, tetapi juga berkaitan dengan sistem NEC. "Kalau Anda memainkan sistem ini, maka bek seperti Nuytinck memang akan selalu berada dalam masalah. Maka semuanya harus sangat cepat dan sangat bagus, dan pemain-pemain seperti itu sering tidak bermain di level yang lebih tinggi daripada NEC," kata mantan gelandang itu.

Van der Vaart pada saat yang sama juga senang NEC memilih cara bermain yang sangat menyerang seperti itu. "Ini indah dan Anda akan memenangkan sangat banyak pertandingan, tetapi kalau sedang tidak berjalan, Anda benar-benar akan dibantai."