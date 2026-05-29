Fakta bahwa Memphis Depay hanya bermain selama 45 menit bersama Corinthians tidak terlalu berarti bagi para analis dari KieftJansenEgmondGijp. Donyell Malen adalah penyerang ideal untuk timnas Belanda ini, demikian kesimpulan mereka menjelang dimulainya Piala Dunia.

''Malen sedang dalam performa terbaiknya. Tidak ada gunanya,'' kata René van der Gijp yang tidak setuju bahwa Memphis harus menjadi penyerang utama di Piala Dunia. ''Kamu harus memulai dengan Malen,'' Kieft sangat setuju dengan rekan diskusinya.

''Dengan begitu, Ronald Koeman juga akan membuat Memphis lebih bersemangat. Karena dia akan berpikir: saya harus bekerja lebih keras. Jika dia bisa melakukannya. Saya rasa Koeman akan memulai dengan cara itu, saya menduga begitu,'' kata Kieft yang memperkirakan Malen akan lebih diutamakan di Piala Dunia yang bagi Belanda akan dimulai pada 14 Juni dengan pertandingan grup melawan Jepang.

"Dan jika Malen tampil bagus, Memphis tidak akan mendapat kesempatan lagi. Tapi mungkin dia akan mendapat sinyal: sekarang ada satu pemain yang sama bagusnya," kata Kieft, yang berpendapat bahwa performa saat ini lebih penting daripada hasil dan prestasi di masa lalu.

''Tentu saja Malen masih harus membuktikannya. Karena menurut saya, kita semua terlalu optimis. Tapi saya pikir itu akan berjalan dengan baik,'' demikian komentar positifnya tentang penyerang yang tampil mengesankan di paruh kedua musim bersama AS Roma.

Van der Gijp memahami pilihan Koeman dalam skuad Piala Dunia finalnya. “Kees Smit dan Mats Wieffer. Biarkan saja, dong. Itu bukan intinya sama sekali. Dan Wout Weghorst, biarkan dia masuk sebagai pengganti dua menit sebelum waktu habis. Biarkan saja.”

Kieft memahami bahwa Weghorst dibawa sebagai opsi cadangan. "Tentu saja kamu membawanya. Jadi, itu bisa dimengerti."