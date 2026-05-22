Kieft sama sekali tidak mengerti euforia seputar kemungkinan penyerang timnas Belanda di Piala Dunia

Dalam podcast KieftJansenEgmondGijp, Rob Jansen memuji Brian Brobbey dengan antusias. Wim Kieft setuju bahwa penyerang Sunderland itu membawa kualitas khusus bagi tim nasional Belanda, namun ia juga menyoroti satu kelemahan menjelang Piala Dunia.

''Saya selalu menjadi penggemar Brobbey. Tapi, seistimewanya apa sih?'' Kieft tidak sepenuhnya memahami euforia seputar mantan pemain Ajax tersebut. Media Belanda kini ramai membicarakan: hebat sekali Brobbey ini, dan ini dan itu. Dia telah mencetak lima atau enam gol untuk Sunderland.'' Brobbey mencetak delapan gol di semua kompetisi untuk klub Inggris tersebut musim ini.

Jansen tidak sependapat dengan kritik tajam Kieft terhadap penyerang tersebut. ''Brobbey punya sesuatu. Dan itu penting bagi timnas Belanda. Dia membawa sesuatu dengan kekuatan luar biasa. Di turnamen berat seperti Piala Dunia, pemain ini benar-benar akan bernilai bagi tim.''

''Apakah dia penyerang terbaik? Kami tidak punya banyak penyerang di timnas Belanda. Tapi memang ada kekuatan besar yang bermain di lini depan,'' tambah agen terkenal itu dalam analisanya tentang Brobbey, yang telah 10 kali membela Oranje.

''Itu adalah kualitas yang sangat besar dari Brobbey. Itu juga menonjol di kompetisi Belanda,'' akui Kieft bahwa Brobbey memiliki kualitas fisik. ''Tapi Depay sama kuatnya. Namun Depay memiliki aksi individu yang tidak dimiliki Brobbey.''

Di sisi lain, Kieft khawatir dengan kondisi fisik Memphis yang belum prima. "Piala Dunia akan dimulai dalam tiga minggu. Dan dia belum bermain sejak pertandingan internasional terakhir. Itu masalah lain. Selalu ada pertimbangan yang harus dibuat, apakah akan dibawa atau tidak."

Pelatih timnas Ronald Koeman akan mengumumkan skuad final Piala Dunia pada 27 Mei. Memphis akan tahu saat itu apakah dia bisa bersiap untuk kembali berlaga di putaran final dengan seragam timnas Belanda.