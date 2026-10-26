Wim Kieft nyaris tak bisa membayangkan Anis Hadj Moussa masih bermain untuk Feyenoord setelah jeda musim dingin. Mantan pemain timnas Belanda itu memuji sang penyerang setinggi langit dalam podcast KieftJansenEgmondGijp. Pada Minggu sore, Hadj Moussa mencetak gol indah yang membuat skor menjadi 1-1 saat menghadapi PSV.

Kieft sangat terkesan dengan kualitas Hadj Moussa dan bertanya-tanya berapa lama lagi Feyenoord bisa mengandalkannya. "Rasanya mustahil Hadj Moussa masih bermain di Belanda setelah musim dingin, bukan? Mustahil, bukan? Dia benar-benar melakukan hal-hal yang luar biasa," kata mantan penyerang itu dengan penuh kekaguman.

Pengamat tersebut bahkan membandingkan pemain Feyenoord itu dengan Arjen Robben, meski langsung memberi catatan. "Mungkin dia tidak sehebat Arjen Robben, karena Robben berada di kelas tersendiri," ujar Kieft. "Tapi cara dia mencetak gol itu sungguh luar biasa, bukan? Pemain hebat!"

Namun, Rob Jansen sama sekali tidak setuju jika Hadj Moussa hengkang pada musim dingin. "Dia tidak boleh pergi pada musim dingin. Tuntaskan musim ini dan jadilah pemain yang benar-benar menonjol," demikian saran tegas agen sepakbola tersebut.

Kieft kemudian menyinggung wawancara direktur Feyenoord Robert Eenhoorn dengan De Telegraaf mengenai transfer Hadj Moussa ke Al Ittihad yang batal pada musim panas lalu. "Mereka tidak mau membayar semuanya sekaligus," kutip Kieft. Jansen menanggapi: "Saya membaca penjelasan Robert dan dari sana terlihat jelas bahwa transfer itu meragukan. Ada yang tidak beres, dan keputusan yang dia ambil terbukti tepat."

Kieft memperkirakan Feyenoord akan menghadapi dilema sulit jika ada klub lain yang datang pada jeda musim dingin. "Anda pasti mulai berpikir: pemain ini bagus, bagus, bagus. Lalu pada jeda musim dingin, ada yang datang dan bersedia membayar semuanya sekaligus," ujar Kieft, yang mempertanyakan apakah Feyenoord masih bisa menjadi juara atau finis kedua tanpa Hadj Moussa.

Jansen tetap pada pendiriannya: "Saya juga akan berbicara dengannya, karena kalau minat itu ada pada jeda musim dingin, minat itu juga akan ada pada akhir musim."