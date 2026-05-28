Michel van Egmond, pembawa acara KieftJansenEgmondGijp, terkesan dengan cara Ronald Koeman menghadapi konferensi pers. Namun, pelatih tim nasional itu tampak sedikit berbeda sikapnya terhadap satu pemain, demikian yang terdengar dalam podcast tersebut.

''Hanya soal Veerman dia masih agak sensitif. Kita harus membicarakan hal itu suatu saat nanti. Tapi selain itu, Koeman sebenarnya melakukannya dengan sempurna,'' kata Van Egmond memuji pelatih timnas Oranje tersebut.

''Dia sudah teruji oleh kesuksesan dan kegagalan,'' kata Rob Jansen, agen Koeman. ''Dia belajar banyak dari masa-masa sulit di sepak bola. Saat hal-hal tidak berjalan baik di luar negeri. Dari situ kita bisa belajar banyak. Dia tidak lagi terganggu oleh wawancara atau pertanyaan wartawan.''

Wim Kieft kemudian menyela: ''Yang tidak cerdas dilakukan Koeman adalah soal Veerman. Tahu apa yang seharusnya dia katakan? Diskusi ini sudah selesai. Saya rasa dia tidak cukup baik. Lihat saja kembali Piala Eropa.''

“Ya, tapi. Lalu kamu akan mendapat reaksi dari…,” balas Van Egmond, yang langsung dipotong oleh Kieft. “Tidak. Bukan ‘ya, tapi’. Bukankah begitulah cara kamu memandangnya?” Pembawa acara itu menambahkan bahwa orang-orang akan mengatakan Veerman dinobatkan sebagai ‘salah satu pemain terbaik di Belanda’, tapi hal itu tidak membuat rekan di mejanya terkesan.

''Yang terbaik di Belanda? Tahu apa yang beredar di Belanda? Nol besar. Nol besar. Maka kamu harus bilang: dengar, aku tidak yakin. Aku sudah mencobanya di Euro, di sana tidak berjalan baik. Dan aku masih tidak yakin. Maka kamu tidak membawanya karena alasan teknis,'' kata Kieft.

Van Egmond bercanda bahwa penonton boleh pulang karena Kieft yang suram. ''Kamu sangat negatif. Kamu bilang itu tiga kali tidak ada apa-apa.''