Kieft menikmati pertandingan kelas atas di luar negeri dan ragu apakah Saibari mampu melakukannya

Wim Kieft menikmati pertandingan puncak antara Atlético Madrid dan FC Barcelona (1-2) akhir pekan lalu. Setelah menyaksikan laga seru di Spanyol tersebut, analis asal Haarlem ini menahan ekspektasi terhadap Ismael Saibari, yang bersama PSV berhasil merebut gelar juara liga pada hari Minggu tanpa turun bermain sendiri.

Kieft sangat antusias membicarakan Lamine Yamal dalam podcast KieftJansenEgmondGijp pada hari Senin. Ia melihat penyerang sayap itu melakukan hal-hal luar biasa saat berhadapan dengan bek kiri Nicolás González, yang akhirnya diusir dari lapangan dengan kartu merah.

''Yamal itu benar-benar luar biasa,'' seru Kieft. ''Saya tidak mengenal bek kiri Atlético itu. Mungkin itu salah saya. Dan dia bermain di sisi Diego Simeone melawan Yamal. Simeone mungkin telah memerintahkannya untuk menempel ketat. Tapi Yamal beberapa kali melewatinya, dan mengoper bola melewati kakinya. Dan dia melompati bek itu. Dan akhirnya bek itu mendapat kartu merah. Dia benar-benar dibuat pusing.''

"Kalau melihat itu, itu level tertinggi. Atlético juga punya striker itu, Álvarez. Dan Griezmann. Dan Barcelona tentu saja dengan pemain-pemain hebat mereka," kata Kieft, yang kemudian mengalihkan perhatiannya ke Saibari. "Itu pemain bagus, dengan banyak kualitas. Tapi kamu harus berasal dari latar belakang yang sangat baik kalau mau bersinar di Atlético."

''Itu berjalan cepat. Itu level yang berbeda. Dan pertanyaannya tentu saja apakah Saibari cukup baik untuk itu,'' kata mantan penyerang itu, yang masih harus melihat apakah gelandang PSV itu akan melangkah ke level teratas Eropa.

Mohamed Ihattaren memuji Saibari dalam acara Goedemorgen Eredivisie pada hari Minggu. ''Saya ingin melihatnya bermain di Bayern München, seratus persen. Dia memiliki kualitas itu,'' kata gelandang Fortuna Sittard tersebut.