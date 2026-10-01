Wim Kieft dan Rafael van der Vaart mengkritik penampilan Quinten Timber saat menghadapi Yunani. Gelandang itu kembali mendapat tempat di starting XI tim nasional Belanda pada Kamis malam, tetapi sudah ditarik keluar saat turun minum setelah menjalani babak pertama yang sulit.

Timber tampil sebagai starter untuk kedua kalinya bersama Belanda di Thessaloniki. Belanda memainkan babak pertama yang dramatis dan masuk ke ruang ganti dalam keadaan tertinggal 2-0, setelah pelatih timnas Xavi memutuskan untuk meninggalkan gelandang itu di sana bersama beberapa pemain lain.

Setelah laga usai, penampilan sang gelandang dibahas di studio NOS. Presenter Sjoerd van Ramshorst meminta penilaian Kieft tentang Timber, dan mantan striker itu tak menyisakan banyak keraguan. “Gelisah. Saya memang melihat kualitasnya, tetapi semuanya terlalu sibuk. Selalu jadi kacau.”

Menurut Kieft, masalahnya bukan terletak pada kemampuan teknis Timber. “Itu tidak ada hubungannya dengan kualitas sepak bola, tetapi memang ada ketenangan dan kesederhanaan tertentu yang kurang dalam permainannya. Sering kali dia ingin terlalu banyak, dan pada dasarnya bukan hal yang memalukan kalau Anda menginginkan terlalu banyak.”

Van Ramshorst bertanya apakah Timber bisa dengan mudah menghilangkan bagian dari permainannya itu. “Saya agak ragu soal itu, karena saya sudah melihatnya pada dirinya selama beberapa tahun,” kata Kieft.

Van der Vaart, yang sebelumnya sangat positif dalam komentarnya tentang Timber, juga melihat bahwa gelandang itu saat ini terjebak di antara beberapa peran. “Saya selalu sangat mengaguminya ketika dia bermain di Feyenoord, tetapi dia harus fokus pada satu hal. Jika Anda ingin menjadi semacam nomor sepuluh atau delapan, mungkin dia sedikit kurang bagus untuk itu.”

Menurut Van der Vaart, karena itu ada pilihan yang jelas di hadapan Timber. “Untuk sekadar mengatakan: ‘Saya seorang gelandang bertahan’, mungkin dia merasa dirinya terlalu bagus untuk itu. Dia sedikit berada di tengah-tengah. Sebagai pemain, Anda harus mulai membuat pilihan.”

Van der Vaart punya saran yang jelas untuk Timber: “Saya pikir pilihan terbaiknya adalah: saya akan merebut bola itu dan memberikannya kepada para pemain yang benar-benar bisa memberikan operan itu. Maka dia benar-benar bisa menjadi pemain yang hebat.”