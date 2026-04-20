Kieft mendengar nama Mourinho disebut dan langsung memberikan penilaian yang keras

José Mourinho dikaitkan dengan kemungkinan kembalinya ke Real Madrid oleh media Portugal, Record. Presiden Florentino Pérez ingin membawa angin segar ke klub raksasa Spanyol tersebut dan kabarnya mempertimbangkan pelatih yang pernah memimpin Madrid antara tahun 2010 dan 2013.

Wim Kieft mendapat kabar pada hari Senin di podcast KieftJansenEgmondGijp bahwa Mourinho, yang kini bekerja di Benfica, masuk dalam daftar incaran Real Madrid. Mantan penyerang tersebut menganggap itu sebagai pilihan yang tidak masuk akal dari Los Blancos.

''Kamu nggak boleh mau itu lagi, bro,'' kata Kieft dalam podcast tersebut dengan sangat jelas. ''Dia sudah pernah jadi pelatih Real Madrid. Itu tahun ketika Pepe benar-benar dianggap gila.''

Kieft melihat Mourinho tidak akan memberikan kontribusi apa pun bagi Real Madrid. ''Dia bukan pembaru. Semuanya sama saja. Yang terbaik sudah lama berlalu, tahu. Daripada itu, saya lebih suka melihat Klopp di sana.''

“Saya pikir Mourinho pada masa awalnya di Real Madrid dan di Inter, bersama Sneijder dan Eto’o, adalah pelatih yang hebat. Semuanya berantakan saat dia mulai menyebut dirinya The Special One,” demikian pula Van der Gijp memberikan penilaian negatif terhadap pelatih asal Portugal itu. “Dia mengira dirinya adalah pembeda. Tentu saja itu tidak benar.”

''Segalanya berantakan saat dia datang ke Madrid. Itu adalah tim yang hebat. Tapi ada juga FC Barcelona dengan Xavi, Messi, Iniesta, Busquets. Kamu tak pernah bisa mengalahkan mereka. Dengan jari di mata pria malang yang telah meninggal itu'', Kieft merujuk pada Tito Vilanova, mantan pelatih Barcelona yang meninggal pada 2014 akibat kanker. ''Dan di situlah semuanya mulai salah.''

Mourinho juga pernah bekerja di klub-klub seperti Chelsea, Manchester United, Tottenham Hotspur, dan AS Roma. Pelatih berusia 63 tahun ini terikat kontrak dengan Benfica hingga pertengahan 2027.