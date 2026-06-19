Kieft mencatat adanya kelemahan besar dalam permainan De Jong di tim nasional Belanda

Dalam kolomnya di De Telegraaf pada hari Jumat, Wim Kieft menunjukkan sikap kritis terhadap Frenkie de Jong. Mantan penyerang timnas Belanda itu menekankan kepada gelandang pengatur serangan timnas Belanda agar lebih sering memberikan umpan-umpan panjang ke arah para penyerang.

Kieft menekankan bahwa pelatih timnas Ronald Koeman adalah orang yang paling tepat untuk menilai nilai tambah De Jong di lini tengah Oranje. ''Meskipun demikian, sungguh mengejutkan bahwa para pelatih timnas dan klub selalu bersikap seolah-olah mereka, sebagai orang dalam, melihat segala hal tentang De Jong yang tidak terlihat oleh orang luar. Dan karena itu, Anda tidak boleh mengkritik permainan De Jong.''

Penggemar Oranje selalu mendengar para pelatih mengatakan bahwa De Jong ‘memindai’ situasi di sekelilingnya. “Tapi Frenkie tidak mengoper bola. Pada akhirnya, itulah intinya: mengoper bola, dan dalam kasus De Jong, hal itu seharusnya dilakukan lebih cepat.”

Di sisi lain, Kieft memahami bahwa Gakpo sering kali mendapat penjagaan ganda. Oleh karena itu, mengoper bola ke sayap kiri timnas Belanda ini berisiko. “Hanya saja, terkadang mengambil risiko adalah bagian dari permainan untuk membuat perbedaan. Frenkie de Jong adalah pemain sepak bola yang bagus, namun saat ini ia terlalu memperlambat permainan Oranje.”

“Padahal, justru dari dia kita bisa mengharapkan agar dia mempercepat permainan timnas Belanda. Misalnya dengan lebih sering dan lebih cepat mengoper bola ke Gakpo,” kata pemain FC Barcelona itu, sehari sebelum pertandingan grup kedua Piala Dunia melawan Swedia di Houston.

Di akhir kontribusi mingguan ini, Kieft mengungkapkan kekesalannya. Ia sering merasa jengkel melihat para pelatih terus-menerus memberikan berbagai instruksi kepada para pemain baik saat latihan maupun selama pertandingan. Hal itu, menurutnya, menghilangkan spontanitas.

“Dengan banyaknya pembahasan dan analisis rekaman pertandingan. Sebagai pemain, kamu hanya boleh mengangkat jari untuk bertanya apa yang harus dilakukan. Namun, saat ini bahkan para pemain internasional pun kesulitan untuk mengajukan solusi sendiri,” kata Kieft dengan nada skeptis.