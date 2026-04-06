Kieft memahami kemarahan yang dirasakan oleh penyerang Ajax, Wout Weghorst, dan langsung menjelaskan alasannya

Wim Kieft memahami kekesalan yang dirasakan Wout Weghorst selama pertandingan Ajax melawan FC Twente (1-2). Penyerang tersebut ditarik keluar lebih awal, dengan Don-Angelo Konadu sebagai penggantinya. Weghorst memang mencetak gol penyama kedudukan, tetapi itu tidak cukup untuk meraih hasil positif di kandang sendiri.

Saat diganti, Weghorst terlihat kesal karena harus meninggalkan lapangan. Ketika tiba di pinggir lapangan, ia menolak berjabat tangan dengan pelatih sementara Óscar García.

Setelah pertandingan usai, reporter Cristian Willaert ingin mewawancarai Weghorst untuk ESPN, tetapi pemain timnas Belanda itu menolaknya. Steven Berghuis justru memberikan wawancara dan menekankan bahwa Ajax tidak bermain cukup baik melawan Twente, yang tampil lebih baik setelah babak kedua di Johan Cruijff ArenA.

René van der Gijp membahas, antara lain, Weghorst dalam acara KieftJansenEgmondGijp pada hari Senin. ''Kamu bisa saja terus-menerus mengatakan bahwa Sterling tidak lagi menyentuh bola dan Wout sedikit kebingungan, tapi sekarang kamu sudah tahu itu. Aku tidak terkejut lagi dengan hal itu. Seperti yang pernah dikatakan Wim: anak itu tidak sepenuhnya waras. Kamu hanya bisa menatapnya dengan bingung. Aku tidak masalah dengan apa yang dia lakukan.''

''Saya mengerti mengapa Weghorst marah,'' kata Kieft membela striker Ajax itu. ''Untuk siapa dia diganti? Untuk pemain muda yang mencetak empat gol dalam tiga musim. Dolberg duduk di bangku cadangan. Dan untuk apa, masuk sebagai pengganti lima menit? Atau apakah dia juga bisa masuk sebagai pengganti setengah jam? Jadi saya mengerti itu.''

Weghorst yang berusia 33 tahun memiliki kontrak di Ajax hingga 30 Juni tahun ini. Tampaknya pemain berpengalaman ini akan mengakhiri kariernya di Amsterdam setelah musim ini, dengan FC Twente sebagai langkah selanjutnya di masa senja karier Weghorst.

Setelah pertandingan Sabtu lalu, Weghorst telah tampil dalam 59 pertandingan bersama Ajax. Dalam rentetan pertandingan tersebut, ia mencetak sembilan belas gol, sementara Weghorst juga empat kali memberikan assist.