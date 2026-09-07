Kieft melihat pemain Ajax benar-benar berubah saat melawan PSV: "Biasanya dia bahkan tak akan menyakiti seekor lalat pun!"

Wim Kieft dan René van der Gijp dalam KieftJansenEgmondGijp tertawa melihat kericuhan yang terjadi saat Ajax vs PSV setelah tekel keras Ruben van Bommel kepada Aaron Bouwman. Terutama aksi Davy Klaassen yang membuat para analis itu geli.

Van Bommel tampak cukup beruntung hanya mendapat kartu kuning, mengingat Bouwman harus menepi selama beberapa pekan. Ada kemarahan besar di kubu Ajax tepat setelah pelanggaran penyerang PSV itu, juga beberapa menit kemudian.

Wasit Sander van der Eijk mengeluarkan beberapa kartu kuning pada babak kedua laga besar di Amsterdam tersebut. Klaassen, yang ditarik keluar pada menit ke-54, mendapat kartu kuning atas perannya dalam kericuhan itu, sama seperti antara lain Ivan Perisic, Steven Berghuis, dan Lutsharel Geertruida.

"Semua pemain Ajax yang menyerbu lapangan setelah pelanggaran Van Bommel itu. Klaassen juga ikut sepenuhnya. Padahal dia belum pernah menyakiti seekor lalat pun. Dia anak yang sangat baik. Tapi itu terlihat sedikit seperti temperamen Argentina," kata Kieft sambil tertawa soal kapten Ajax yang biasanya tenang itu.

Van der Gijp juga sedikit menyindir Klaassen. "Tahan saya! Tahan saya!", begitu analis asal Dordrecht itu menggambarkan perilaku kapten Ajax tersebut dengan nada sinis.

PSV pada akhirnya menang 1-3 saat bertandang ke markas Ajax. Sepekan sebelumnya, FC Utrecht juga dihajar dengan skor 1-6. Meski begitu, menurut Kieft masih terlalu dini untuk langsung melabeli tim asal Eindhoven itu sebagai juara.

"PSV belum juara, tapi bermain cukup bagus. Saya benar-benar sangat terhibur. Pertandingannya juga menyenangkan karena levelnya sangat buruk. Jadi banyak gol tercipta. Dan Ajax juga tampil lumayan," ujar Kieft.