Wim Kieft melontarkan kritik tajam terhadap Marcos Leonardo saat jeda laga Conference League antara Ajax dan Atalanta pada Kamis malam. Penyerang Brasil yang didatangkan dari Al-Hilal pada musim panas lalu dengan biaya transfer sedikit di bawah 20 juta euro itu sama sekali tidak membuat mantan pemain tim nasional tersebut terkesan. "Seolah-olah dia membawa sekarung kentang di punggungnya," kata Kieft di Ziggo Sport.

Ajax memasuki jeda di Johan Cruyff Arena dengan skor 0-0 meski cukup mendominasi tim asal Italia itu. Klub Amsterdam tersebut menciptakan sejumlah peluang, tetapi gagal menaklukkan kiper Marco Carnesecchi. Kieft terutama menyoroti kurangnya pergerakan menusuk dalam serangan Ajax, dengan kritiknya tertuju kepada Marcos Leonardo.

"Saya benar-benar memperhatikan Leonardo, tetapi seolah-olah dia membawa sekarung kentang di punggungnya," ujar Kieft mengawali kritik kerasnya. "Maksud saya, dia terlihat begitu kesulitan berlari dan sangat jarang mengancam." Mantan penyerang Ajax dan PSV itu menilai pemain Brasil tersebut nyaris tidak mampu menciptakan ancaman di depan gawang Atalanta.

Marcos Leonardo mendapat peluang emas untuk membawa Ajax unggul setelah laga berjalan sedikit lebih dari setengah jam. Lucas Rosa memberikan bola kepada rekan senegaranya itu, tetapi sang penyerang melepaskan tembakan yang kurang meyakinkan dan meleset sekitar satu meter dari gawang. "Menurut saya, bola ini juga lagi-lagi tidak ditendangnya dengan baik," kata Kieft saat tayangan ulang peluang yang gagal dimanfaatkan itu diputar.

Meski demikian, sang analis tidak hanya menilai penampilan Ajax secara negatif. "Mereka sering menguasai bola. Permainan baru menjadi mengejutkan ketika Atalanta tidak bisa melakukan transisi dengan baik. Saat itu, mereka bisa sedikit memainkan bola di antara lini," analisis Kieft, yang juga melihat Julian Brandt dan Jorthy Mokio beberapa kali tampil mengancam. "Mereka mendominasi dan memang tim yang lebih baik, tetapi itu tidak menghasilkan banyak peluang besar."

Ronald de Boer sebagian besar sependapat dengan kritik Kieft, meski ia lebih positif dalam menilai permainan Ajax. Mantan pemain tim nasional itu terutama melihat Davy Klaassen dengan cerdik memanfaatkan ruang yang muncul karena Lucas Rosa menarik banyak perhatian. "Secara umum, permainan mereka terlihat cukup bagus. Saya rasa mereka punya tiga peluang bagus. Setidaknya satu di antaranya harus menjadi gol, dan menurut saya itulah kekurangan mereka," kata De Boer.

De Boer juga mempertanyakan kurangnya kecepatan di lini depan. "Seperti kata Wim, dalam situasi itu seharusnya Anda bisa, misalnya, mengirim bola terobosan kepada Leonardo. Dia juga bukan pemain yang paling cepat," ujarnya. Menurut De Boer, selebihnya Ajax tampil cukup baik, meski ia memperingatkan soal kecepatan Atalanta saat melakukan transisi.