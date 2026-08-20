Kickoff Eropa: Mohamed Salah tampil sebagai starter untuk pertama kalinya bersama Trabzon

Pemain asal Mesir, Mohamed Salah, bintang baru Trabzonspor Turki, masuk ke dalam susunan pemain inti untuk pertama kalinya sepanjang kariernya, yakni dalam pertandingan melawan Ferencvaros Hungaria pada malam ini, Kamis.

Trabzonspor menjamu tim asal Hungaria tersebut di Stadion "Papara Park" dalam laga leg pertama babak kualifikasi menuju Liga Europa musim 2026-2027.

Salah memulai perjalanannya dengan seragam Trabzonspor di level domestik setelah masuk sebagai pemain pengganti dalam pertandingan melawan Kasimpasa, yang berakhir dengan skor imbang 1-1 pada laga pembuka Liga Turki, Sabtu lalu.

Laga leg kedua babak kualifikasi turnamen Eropa tersebut dijadwalkan akan digelar di Stadion Ferencvaros di Hungaria pada Kamis mendatang.

Namun sebelumnya, Trabzonspor akan bertanding melawan Istanbul Basaksehir pada hari Minggu dalam pekan kedua Liga Turki.

Berikut susunan pemain Trabzonspor untuk pertandingan hari ini, berdasarkan pilihan pelatih Fatih Tekke:

Penjaga gawang: Andre Onana.

Lini pertahanan: Lopez Cabral - Chibueze Nwaiwu - Cenk Ozkacar - Wagner Pina.

Lini tengah: Melih Kabasakal - Umut Nayir - Benjamin Bouchouari.

Lini serang: Noah Sabiolo - Paul Onuachu - Mohamed Salah.

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