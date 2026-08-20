Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Kasimpasa SK v Trabzonspor - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Kickoff Eropa: Mohamed Salah tampil sebagai starter untuk pertama kalinya bersama Trabzon

M. Salah
Trabzonspor vs Ferencvaros
Trabzonspor
Ferencvaros
Europa League Qualification
Mesir
Turki
Hungaria

Bintang Mesir memimpin susunan pemain Trabzon

Pemain asal Mesir, Mohamed Salah, bintang baru Trabzonspor Turki, masuk ke dalam susunan pemain inti untuk pertama kalinya sepanjang kariernya, yakni dalam pertandingan melawan Ferencvaros Hungaria pada malam ini, Kamis.

Trabzonspor menjamu tim asal Hungaria tersebut di Stadion "Papara Park" dalam laga leg pertama babak kualifikasi menuju Liga Europa musim 2026-2027.

Tiket pertandingan Trabzonspor di Liga TurkiBeli tiketmu sekarang!

Salah memulai perjalanannya dengan seragam Trabzonspor di level domestik setelah masuk sebagai pemain pengganti dalam pertandingan melawan Kasimpasa, yang berakhir dengan skor imbang 1-1 pada laga pembuka Liga Turki, Sabtu lalu.

Super Lig
Trabzonspor crest
Trabzonspor
TRS
Istanbul Basaksehir crest
Istanbul Basaksehir
IBS
Europa League Qualification
Ferencvaros crest
Ferencvaros
FTC
Trabzonspor crest
Trabzonspor
TRS

Laga leg kedua babak kualifikasi turnamen Eropa tersebut dijadwalkan akan digelar di Stadion Ferencvaros di Hungaria pada Kamis mendatang.

Namun sebelumnya, Trabzonspor akan bertanding melawan Istanbul Basaksehir pada hari Minggu dalam pekan kedua Liga Turki.

Berikut susunan pemain Trabzonspor untuk pertandingan hari ini, berdasarkan pilihan pelatih Fatih Tekke:

Penjaga gawang: Andre Onana.

Lini pertahanan: Lopez Cabral - Chibueze Nwaiwu - Cenk Ozkacar - Wagner Pina.

Lini tengah: Melih Kabasakal - Umut Nayir - Benjamin Bouchouari.

Lini serang: Noah Sabiolo - Paul Onuachu - Mohamed Salah.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google