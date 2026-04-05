Kick-off IJsselderby ditunda karena masalah di tribun tamu: 'Hentikanlah perilaku bodoh itu!'

Kick-off pertandingan IJsselderby antara Go Ahead Eagles dan PEC Zwolle ditunda. Pertandingan di De Adelaarshorst semula dijadwalkan dimulai pukul 12:15, namun ditunda karena adanya masalah yang melibatkan suporter PEC yang datang dari luar kota.

Banyak pendukung dari Zwolle mengenakan pakaian yang menutupi wajah, yang melanggar kesepakatan. Pihak manajemen PEC dan kapten Ryan Thomas saat ini sedang berdiskusi dengan para pendukung di sektor tamu.

''Saya melihat Thomas dan Gerry Hamstra (direktur teknis PEC, red.) berjalan ke sektor tamu untuk meminta mereka melepas penutup wajah. Itu adalah kesepakatan sebelumnya. Jumlah suporter yang diperbolehkan masuk ke sektor tamu juga ditingkatkan menjadi empat ratus dari tiga ratus. Namun, tanpa penutup wajah,'' jelas reporter Toine van Peperstraten dari ESPN.

''Hentikanlah perilaku konyol itu. Kan kamu tidak pergi ke pertandingan sepak bola yang dihadiri anak-anak dan keluarga. Tempat di mana kamu bisa menikmati pagi Minggu, lalu kamu malah memakai masker,'' gerutu analis Robert Maaskant setelahnya.

"Itu jelas niat jahat. Benar-benar konyol," tambah Maaskant yang terkejut dan sangat kecewa, mantan pemain kedua klub tersebut.

Kemudian, kembang api juga dilemparkan, sebelum para penggemar PEC meninggalkan tribun tamu di De Adelaarshorst atas perintah polisi. Go Ahead, polisi, dan pemerintah kota Deventer sedang berunding mengenai apa yang harus dilakukan dan kapan pertandingan akan dimulai.