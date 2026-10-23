Kian Fitz-Jim cetak gol pertamanya untuk Torino; media Italia soroti keunggulannya

Media Italia memuji Kian Fitz-Jim pada Jumat malam. Gelandang itu mencetak gol pertamanya untuk Torino, klub yang merekrutnya dari Ajax pada musim panas lalu dengan biaya transfer tiga juta euro.

Torino menang 3-2 atas Monza pada Jumat malam. Fitz-Jim mencetak gol pembuka. Ia menerima bola di kotak penalti dan melepaskan tembakan dengan kaki kirinya yang kurang dominan ke sudut bawah gawang.

Torino akhirnya menang 3-2, sehingga klub itu kini menempati posisi ketujuh di Serie A. Media setempat memuji penampilan Fitz-Jim melawan Monza.

"Itu bukan pertandingan yang sempurna. Ia jarang mendapat operan pada bagian awal pertandingan dan terkadang tidak terlihat. Saat mencetak gol, ia berputar dan melepaskan tembakan dengan baik. Gol itu membawa Torino unggul," tulis media lokal Toro.it.

Seperti Toro.it, TuttoMercatoWeb memberi Fitz-Jim nilai 7 untuk penampilannya di Turin. "Penyelesaiannya saat mencetak gol sangat cepat dan bertenaga. Ia selalu menjaga permainan tetap hidup. Ia selalu aktif, baik saat menyerang maupun bertahan," tulis media tersebut.

Itu merupakan gol pertama Fitz-Jim sejak kedatangannya di Italia. Dalam beberapa pekan terakhir, ia harus absen karena cedera tumit.