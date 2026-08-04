Transfer pemain asal Pantai Gading, Yan Diomande, dari klub Jerman Leipzig ke Real Madrid memasuki tahap penentuan, di mana Los Blancos berupaya merampungkan kesepakatan dalam beberapa jam mendatang dan menjalankan tes medis terhadap sang pemain sebelum ia berangkat ke kamp latihan klubnya saat ini di Austria.

Menurut apa yang diungkapkan jurnalis Jerman Florian Plettenberg dari jaringan "Sky Sport Jerman", dan dikutip surat kabar Spanyol "AS", negosiasi baru antara Real Madrid dan Leipzig menunjukkan kemajuan yang nyata, dan Diomande diperkirakan akan menandatangani kontraknya dengan Los Blancos dalam beberapa jam ke depan.

Berpacu dengan waktu untuk menghindari keberangkatan ke Austria

Waktu penyelesaian transfer ini sangat penting bagi Real Madrid, karena Los Blancos berupaya keras menjalankan tes medis terhadap Diomande secepat mungkin, serta menghindari keberangkatannya ke kamp latihan Leipzig di Austria, hal yang dapat menunda proses transfernya dan mengganggu rencana pelatih Portugal Jose Mourinho.

Semua pihak yang terkait berhasrat untuk menuntaskan transfer yang telah lama dinantikan ini, di tengah keinginan Real Madrid untuk memperkuat skuadnya dengan pemain yang memiliki potensi besar, terutama setelah dua musim tanpa gelar yang mendorong manajemen untuk mencari penguatan berkualitas.

Mourinho menginginkan Diomande segera

Menurut informasi yang beredar, manajemen Real Madrid tengah mengalami jam-jam penentuan untuk memastikan kedatangan Yan Diomande ke ibu kota Spanyol, di mana pelatih Portugal Jose Mourinho ingin segera menyertakan sang pemain dalam latihan tim, guna memberikan waktu yang cukup untuk mengintegrasikannya ke dalam sistem taktik sebelum musim baru dimulai.

Manajemen Real Madrid berupaya menyelesaikan seluruh prosedur hukum dan administrasi dalam beberapa jam ke depan, sebagai persiapan untuk mengumumkan transfer ini secara resmi dan memperkenalkan sang pemain kepada para suporter, dalam langkah yang bertujuan memperkuat harapan Los Blancos untuk mengembalikan dominasinya di kancah domestik dan kontinental pada musim penuh pertama di bawah kepemimpinan Mourinho.