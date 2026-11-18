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Pemain sayap Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia, memberikan kabar positif tentang rehabilitasinya setelah mengalami robekan ligamen anterior cruciatum (ACL) yang parah. Pemain timnas Georgia itu berinteraksi dengan penggemar dalam siaran langsung baru-baru ini untuk membahas perkiraan waktu pemulihannya dan kemungkinan kembali sebelum musim berakhir.

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Pukulan berat bagi bintang Paris Saint-Germain

Kvaratskhelia kini menghadapi proses pemulihan yang panjang dan sulit setelah mengalami cedera lutut parah . Pemain sayap PSG itu mengalami cedera tersebut dalam laga Liga Champions yang menegangkan melawan Barcelona dengan skor 4-2 pada Oktober. Pemeriksaan medis segera memastikan adanya robekan ligamen anterior cruciatum di lutut kanannya .

Cedera ini termasuk salah satu yang paling ditakuti dan paling berdampak bagi pesepakbola profesional. Meski kondisinya jelas serius, pemain timnas Georgia itu tetap menunjukkan sikap yang sangat positif. Baru-baru ini, ia berbicara langsung kepada para pendukungnya mengenai perkembangan rehabilitasinya.

Kvaratskhelia buka suara soal perkembangan rehabilitasi

Pemain bernomor punggung tujuh di PSG itu memberikan kabar yang menggembirakan tentang kondisi kesehatan dan mentalnya pekan ini. Kvaratskhelia mengadakan siaran langsung daring secara spontan untuk berinteraksi langsung dengan penggemar dan membahas situasinya saat ini. Dalam siaran tersebut, pemain sayap berbakat itu mengungkapkan perkiraan lamanya ia harus menepi.

"Saya tidak akan bermain selama sekitar enam bulan," jelasnya kepada para pengikutnya, sekaligus memastikan ia akan melewatkan sebagian besar musim kompetisi domestik. Ia juga membagikan kabar positif tentang latihan fisik yang dijalaninya setiap hari. "Pemulihan berjalan cukup baik," tambah Kvaratskhelia. "Saya berlatih sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah."

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Membidik comeback yang dinantikan pada musim semi

Absen selama enam bulan berarti Kvaratskhelia baru akan kembali tampil dalam pertandingan kompetitif bersama PSG pada musim semi mendatang. Namun, perkiraan waktu tersebut masih membuka peluang baginya untuk tampil dalam laga penting sebelum musim ini resmi berakhir.

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Sang penyerang sempat kesulitan menerima kabar buruk itu ketika cedera tersebut pertama kali terjadi bulan lalu. Kini, ia telah sepenuhnya mengalihkan fokusnya untuk menuntaskan program rehabilitasi yang berat.

Kembalinya ia secara bertahap ke latihan ringan menjadi pencapaian positif pertama dalam proses pemulihan yang panjang. Staf medis klub akan terus memantau perkembangan kondisi fisiknya secara saksama selama bulan-bulan musim dingin mendatang.

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Membidik kembali tampil di final Liga Champions

PSG menargetkan gelar Liga Champions ketiga secara beruntun musim ini. Raksasa Prancis itu kini harus menjalani sebagian besar perjalanan berat di kompetisi Eropa tersebut tanpa penyerang andalannya.

Final kompetisi bergengsi itu akan berlangsung di Madrid pada 5 Juni 2027. Tanggal di akhir musim panas tersebut bisa sangat sesuai dengan perkiraan jadwal pemulihan Kvaratskhelia jika ia tidak mengalami masalah fisik lanjutan.

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Jika tim asuhan Luis Enrique mencapai laga puncak, pemain asal Georgia itu bisa sepenuhnya siap untuk tampil. Menginjakkan kaki di lapangan di Madrid akan menjadi ganjaran terbaik atas upaya rehabilitasinya yang melelahkan.