Khvicha Kvaratskhelia mencatatkan sejarah di Liga Champions pada Rabu malam. Penyerang Paris Saint-Germain itu memberikan umpan assist pada menit ketiga saat melawan Bayern München dan dengan demikian mencatatkan prestasi yang unik.

Kvaratskhelia melaju dari sisi kiri pada menit ketiga dan memberikan umpan yang sangat akurat kepada Ousmane Dembélé, yang mencetak gol pembuka 0-1. Selain membawa keunggulan, hal ini juga menandai prestasi individu yang luar biasa dari pemain asal Georgia tersebut.

Belum pernah ada pemain yang mampu mencetak gol atau memberikan assist dalam tujuh pertandingan sistem gugur berturut-turut dalam satu musim Liga Champions, hingga Kvaratskhelia melakukannya di Allianz Arena.

'Kvaradona' memulai rentetan prestasinya pada leg kedua babak kualifikasi melawan AS Monaco, di mana ia mencetak satu gol. Pada pertandingan berikutnya melawan Chelsea, ia mencetak dua gol dan memberikan satu assist.

Pada leg kedua di Stamford Bridge, di mana Chelsea sama sekali tak berdaya melawan mesin yang terorganisir dengan baik dari Paris, Kvaratskhelia memberikan assist.

Di perempat final, ia mencetak gol melawan Liverpool, dan di leg kedua melawan The Reds, ia juga berperan penting dengan memberikan assist.

Dalam pertandingan leg pertama semifinal yang spektakuler melawan Bayern (5-4), ia mencetak dua gol. Dan di leg kedua pun ia kembali mencetak gol, dengan assist indah kepada Dembélé.

Selain itu, Kvaratskhelia bergabung dalam daftar prestisius bersama Dembélé dan Kylian Mbappé. Pemain Prancis dan Georgia ini adalah satu-satunya pemain PSG sepanjang sejarah yang terlibat langsung dalam 15 gol atau lebih dalam satu musim Liga Champions.