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Czechia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2Getty Images Sport
Jochen Tittmar
Diterjemahkan oleh

"Khususnya di Bayern": legenda Inggris memanaskan spekulasi soal kepindahan talenta Liverpool ke FCB

Bundesliga
Transfers
Bayern Munich
Liverpool
R. Ngumoha

Bayern Munchen dikabarkan telah menjajaki Rio Ngumoha dari Liverpool dan hal itu disebut memicu kekesalan. Meski begitu, seorang legenda The Reds tetap menilai FCB punya peluang.

Mantan striker timnas Inggris Emile Heskey menilai hal itu terutama didasari oleh daya tarik skuad Bayern Munchen serta perkembangan sukses para pemain profesional Inggris lainnya di Jerman.

"Akan selalu ada godaan tertentu ketika klub seperti Arsenal datang mengetuk, dan terlebih lagi Bayern," kata pria 48 tahun itu kepada portal Rekatochklart. "Di Bayern, Anda pada dasarnya hanya bisa meraih kesuksesan."

Menurut penilaian Heskey, perjalanan Harry Kane dan Michael Olise, yang pindah dari Crystal Palace ke bay di FCB, bisa menjadi acuan bagi pemain sayap kiri berusia 18 tahun itu. Heskey juga merujuk pada kakak beradik Jude dan Jobe Bellingham, yang merayakan terobosan mereka di Borussia Dortmund.

Rio Ngumoha Liverpool 2025-26 new kitGetty Images

Apakah Rio Ngumoha sudah pernah bermain untuk timnas Inggris?

Ngumoha mencatatkan 19 penampilan liga untuk The Reds pada musim lalu dan menyumbang dua gol. Pada musim berjalan, penyerang sayap itu memang masih menanti gol pertamanya, tetapi pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel tetap memanggilnya ke tim nasional untuk pertama kalinya sesaat sebelum Piala Dunia dan juga menominasikannya untuk laga internasional saat ini, ketika ia baru-baru ini mencatatkan penampilan keduanya melawan Republik Ceko.

Meski mengalami peningkatan secara olahraga, Heskey masih melihat ada kebutuhan pengembangan pada diri Ngumoha: "Dia adalah dribbler yang fantastis, tetapi sekarang dia benar-benar harus fokus pada efisiensinya di sepertiga akhir lapangan - gol, assist, dan kontribusinya untuk tim."

Namun, mantan pemain profesional itu menilai kepergian dalam waktu dekat dari Anfield Road, misalnya pada jendela transfer musim dingin mendatang, kecil kemungkinannya. Ngumoha masih memiliki kontrak yang berlaku di klub Premier League itu hingga 2028.

"Dia pertama-tama ingin memantapkan dirinya di Liverpool sebelum pindah lebih jauh," yakin Heskey, tetapi pada saat yang sama ia juga berpikir akan ada "godaan" bagi sang youngster.

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