Hernán Crespo, mantan penyerang Argentina, memberikan saran kepada rekan senegaranya, Julián Álvarez, bintang Atlético Madrid, yang dikabarkan akan pindah ke klub baru pada bursa transfer musim panas mendatang.

Perdebatan mengenai masa depan Alvarez, yang mengakhiri musimnya bersama Atletico Madrid dengan mencetak 20 gol dan memberikan 9 assist dalam 49 pertandingan di semua kompetisi, serta bersiap untuk berlaga di Piala Dunia 2026 bersama timnas Argentina, belum mereda.

Meskipun dibantah oleh pihak Atletico Madrid dan Alvarez sendiri, sejumlah laporan media menyebutkan bahwa pemain berusia 26 tahun itu hampir pindah ke Barcelona musim panas ini, di tengah antisipasi dari Paris Saint-Germain, yang juga tertarik untuk mendapatkan jasanya.

Crispó dan Álvarez memiliki kesamaan sebagai penyerang Argentina yang memulai karier profesional mereka dengan seragam River Plate, sebelum berkarier di Eropa.

Crispo menyarankan Alvarez untuk tetap di Atletico Madrid, di mana ia mengatakan, dalam wawancara dengan Koora yang akan dipublikasikan nanti, "Julian memang bermain di salah satu klub terbaik di dunia, dan hal ini juga harus dihargai. Jika ia merasa dihargai dan mendapatkan kesempatan bermain secara konsisten, tidak ada alasan mendesak untuk pindah."

Namun, Crespo menjelaskan, "Tetapi Barcelona akan selalu menjadi klub yang istimewa bagi setiap pemain sepak bola."

Mantan penyerang Chelsea itu menutup pembicaraannya dengan mengatakan, "Yang terpenting adalah dia mengambil keputusan berdasarkan perkembangannya dan kebahagiaannya di bidang olahraga."

