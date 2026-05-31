Pemain asal Argentina Hernán Crespo, mantan penyerang Chelsea, berpendapat bahwa rekan senegaranya Enzo Fernández, gelandang The Blues, akan menjadi "rekrutan yang sempurna" bagi Real Madrid di bursa transfer musim panas.

Real Madrid sedang mencari pemain-pemain berkualitas untuk memperkuat lini tengahnya musim depan, seiring dengan perubahan besar yang diharapkan di bawah pelatih baru Jose Mourinho, setelah musim yang mengecewakan.

Nama Enzo Fernández telah dikaitkan dengan kepindahan ke tim Spanyol tersebut dalam beberapa kesempatan, sementara sang pemain sendiri memicu kontroversi dengan pernyataan yang mengisyaratkan keinginannya untuk bermain di "Bernabéu".

Mantan pelatih Chelsea, Liam Rossiner, menegur bintang Argentina tersebut atas pernyataannya yang dianggap merugikan klub Inggris tersebut, terutama karena kontraknya masih berlaku dengan The Blues.

Crispo mengatakan, dalam wawancara dengan Koora yang akan dipublikasikan nanti, "Enzo Fernández memiliki kualitas, karakter, dan mentalitas yang membuatnya layak bermain di klub mana pun di dunia."

Dia menambahkan, "Real Madrid selalu mencari pemain yang mampu menghadapi tekanan tertinggi, dan dia termasuk dalam kategori itu."

Penyerang asal Argentina itu mengakhiri pembicaraannya tentang rekan senegaranya dengan mengatakan, "Terlepas dari masa-masa sulit yang dialaminya bersama Chelsea, kemampuannya tidak perlu diragukan lagi, dan dia bisa bersinar dengan sempurna di Madrid."

