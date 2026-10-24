Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP
GOAL
Diterjemahkan oleh

Khusus untuk "Kooora": Wahbi menyiapkan kejutan ofensif untuk Maroko di bulan November

Morocco
Y. En-Nesyri
Al Ittihad
Saudi Pro League
Maroko
Arab Saudi

Kejutan yang mungkin terjadi

Muhammad Wahbi, pelatih kepala timnas Maroko, tengah menyiapkan kejutan di lini serang untuk para pendukung Maroko pada pemusatan latihan November mendatang, sebagai persiapan menghadapi Niger dalam laga pekan ketiga dan keempat kualifikasi Piala Afrika 2027.

Baca juga: Puncak angka-angka menakutkan, Inzaghi patahkan kutukan dan Kenyonyus bikin kesal Al-Hilal!

Sejak menangani kepemimpinan teknis, Wahbi telah mengandalkan beberapa nama berbeda di posisi penyerang, seperti Ayoub El Kaabi, Soufiane Rahimi, Ismael Saibari, dan lainnya, tetapi ia terkadang kehilangan sosok dengan karakteristik penyerang klasik.

Menurut informasi yang diterima "Kooora", Youssef En-Nesyri, penyerang klub Al-Ittihad Saudi, berhasil menarik perhatian Muhammad Wahbi belakangan ini, sehingga mendorong sang pelatih untuk mempertimbangkan memanggilnya pada pemusatan latihan November mendatang, di tengah keinginan kuat untuk terus mencoret Ayoub El Kaabi.

Selain itu, Wahbi juga ingin mengandalkan seorang ujung tombak yang pandai hadir di area kotak penalti, jauh dari konsep penyerang bayangan, ditambah belum jelasnya kondisi Soufiane Rahimi, bintang Al-Ain Uni Emirat Arab, hingga saat ini setelah cederanya menghadapi Shabab Al-Ahli Dubai 48 jam lalu.

En-Nesyri belum mendapat kehormatan membela timnas Maroko dalam kesempatan apa pun sejak kedatangan Muhammad Wahbi sebagai pemimpin teknis, di mana penampilan terakhirnya dengan jersey Maroko tercatat pada Piala Afrika edisi terakhir.

En-Nesyri tampil bersama Al-Ittihad dalam 13 pertandingan di berbagai ajang musim ini, mencetak 7 gol dan memberikan dua assist, sekaligus mencetak gol dalam 4 dari 5 laga terakhirnya bersama Al-Ittihad di Liga Roshn.


SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google