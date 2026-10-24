Muhammad Wahbi, pelatih kepala timnas Maroko, tengah menyiapkan kejutan di lini serang untuk para pendukung Maroko pada pemusatan latihan November mendatang, sebagai persiapan menghadapi Niger dalam laga pekan ketiga dan keempat kualifikasi Piala Afrika 2027.

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Sejak menangani kepemimpinan teknis, Wahbi telah mengandalkan beberapa nama berbeda di posisi penyerang, seperti Ayoub El Kaabi, Soufiane Rahimi, Ismael Saibari, dan lainnya, tetapi ia terkadang kehilangan sosok dengan karakteristik penyerang klasik.

Menurut informasi yang diterima " Kooora ", Youssef En-Nesyri, penyerang klub Al-Ittihad Saudi, berhasil menarik perhatian Muhammad Wahbi belakangan ini, sehingga mendorong sang pelatih untuk mempertimbangkan memanggilnya pada pemusatan latihan November mendatang, di tengah keinginan kuat untuk terus mencoret Ayoub El Kaabi.

Selain itu, Wahbi juga ingin mengandalkan seorang ujung tombak yang pandai hadir di area kotak penalti, jauh dari konsep penyerang bayangan, ditambah belum jelasnya kondisi Soufiane Rahimi, bintang Al-Ain Uni Emirat Arab, hingga saat ini setelah cederanya menghadapi Shabab Al-Ahli Dubai 48 jam lalu.

En-Nesyri belum mendapat kehormatan membela timnas Maroko dalam kesempatan apa pun sejak kedatangan Muhammad Wahbi sebagai pemimpin teknis, di mana penampilan terakhirnya dengan jersey Maroko tercatat pada Piala Afrika edisi terakhir.

En-Nesyri tampil bersama Al-Ittihad dalam 13 pertandingan di berbagai ajang musim ini, mencetak 7 gol dan memberikan dua assist, sekaligus mencetak gol dalam 4 dari 5 laga terakhirnya bersama Al-Ittihad di Liga Roshn.



