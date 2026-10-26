Mantan wasit asal Portugal, Bruno Paixao, menanggapi pernyataan rekan senegaranya, Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, terkait situasi wasit yang kontroversial dalam laga El Clasico melawan Barcelona.

Real Madrid meraih kemenangan berharga atas Barcelona dengan skor 2-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion "Camp Nou" pada Minggu malam tadi dalam pekan kesepuluh Liga Spanyol.

Tim Ibukota memangkas jarak dengan Barcelona di puncak klasemen menjadi hanya 3 poin, sehingga menghidupkan kembali persaingan perebutan gelar.

Meskipun demikian, Mourinho melontarkan kritik tajam kepada wasit ruang teknologi video asisten VAR karena momen pelanggaran rekan senegaranya, Joao Cancelo, pemain Barcelona, terhadap Yan Diomande, winger Los Merengues.

Mourinho mengatakan, dalam konferensi pers yang digelar usai El Clasico, "Wasit memimpin pertandingan dengan luar biasa, tetapi rekannya di ruang VAR tertidur pada menit ke-60, dan seharusnya ia turun tangan untuk mengusir Cancelo akibat pelanggarannya terhadap Diomande".

Di sisi lain, Paixao menolak mendukung protes Mourinho setelah El Clasico, dan menegaskan bahwa momen tersebut tidak layak mendapatkan kartu merah.

Pakar perwasitan asal Portugal itu mengatakan, dalam pernyataan khusus kepada Kooora, hari Senin ini, "Saya tidak setuju dengan Mourinho, pelanggaran itu paling banter layak mendapat kartu kuning. Menurut saya, pemain tersebut tidak pantas mendapatkan kartu merah".