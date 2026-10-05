Kooora mengetahui bahwa pelatih Portugal Carlos Queiroz, mantan pelatih timnas Ghana, kian dekat untuk menukangi timnas Arab kelimanya sepanjang karier kepelatihannya yang panjang.

Queiroz memutus kontraknya dengan Federasi Sepak Bola Ghana secara damai setelah hasil yang menurun sejak kepulangannya untuk periode kedua, di mana tim "Bintang Hitam" kalah dari Pantai Gading dan Gambia dalam dua laga pertama babak kualifikasi menuju Piala Afrika 2027.

Sebuah sumber yang dekat dengan Queiroz menyebutkan, dalam pernyataan kepada Kooora, bahwa pelatih Portugal itu telah menjalin negosiasi serius dengan Federasi Sepak Bola Bahrain untuk melatih timnas pada periode mendatang, sebagai persiapan menuju Piala Asia 2027.

Ia menambahkan, "Queiroz menggelar pertemuan dengan para pejabat Federasi Sepak Bola Bahrain untuk menyepakati kepelatihan timnas, dan kesepakatan ini bisa saja rampung dalam beberapa hari ke depan."

Meskipun Queiroz dianggap sebagai kandidat utama untuk menukangi timnas Bahrain, sumber tersebut menunjukkan bahwa Federasi Sepak Bola Bahrain telah menghubungi dua pelatih lain.

Federasi Sepak Bola Bahrain tengah mencari pelatih baru untuk timnas sebagai pengganti pelatih Kroasia Dragan Talajic, yang kian dekat untuk dipecat, menyusul tersingkirnya tim secara mengecewakan dari fase grup Piala Teluk Arab "Khaleeji 27", yang saat ini berlangsung di Arab Saudi.

Jika negosiasi Queiroz dengan timnas Bahrain berbuah keberhasilan, ini akan menjadi persinggahan Arab kelima dalam karier pelatih Portugal itu, yang pernah menukangi: Uni Emirat Arab (1998-1999), Mesir (2020-2021), Qatar (2023), dan Oman (2025-2026).

Rumor Wydad

Dalam konteks lain, sumber tersebut membantah bahwa Queiroz dekat untuk pindah ke Maroko guna melatih Wydad pada periode mendatang.

Ia mengatakan, "Queiroz tidak berbicara dengan siapa pun dari Maroko dalam beberapa hari terakhir, dan kabar yang menyebutkan bahwa ia telah menjalin negosiasi dengan Wydad atau bahkan menjalin komunikasi secara informal dengan siapa pun di sana, tidak berdasar sama sekali."

Sejumlah laporan media Maroko dua hari lalu menunjukkan bahwa Queiroz hampir memimpin Wydad sebagai pengganti kompatriotnya Sergio Pablo Brito, yang tengah menuai kritik tajam.