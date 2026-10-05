Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Colombia v Ghana: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Khusus untuk Kooora: Tak akan melatih Wydad, Queiroz mendekati timnas Arab baru

C. Queiroz
Bahrain vs Yemen
Bahrain
Yemen
Gulf Cup
Wydad Casablanca
Difaa El Jadida
Difaa El Jadida vs Wydad Casablanca
Botola Pro
Portugal
Bahrain
Yaman
Maroko

Keputusan akan diambil dalam beberapa hari ke depan

Kooora mengetahui bahwa pelatih Portugal Carlos Queiroz, mantan pelatih timnas Ghana, kian dekat untuk menukangi timnas Arab kelimanya sepanjang karier kepelatihannya yang panjang.

Queiroz memutus kontraknya dengan Federasi Sepak Bola Ghana secara damai setelah hasil yang menurun sejak kepulangannya untuk periode kedua, di mana tim "Bintang Hitam" kalah dari Pantai Gading dan Gambia dalam dua laga pertama babak kualifikasi menuju Piala Afrika 2027.

Sebuah sumber yang dekat dengan Queiroz menyebutkan, dalam pernyataan kepada Kooora, bahwa pelatih Portugal itu telah menjalin negosiasi serius dengan Federasi Sepak Bola Bahrain untuk melatih timnas pada periode mendatang, sebagai persiapan menuju Piala Asia 2027.

Ia menambahkan, "Queiroz menggelar pertemuan dengan para pejabat Federasi Sepak Bola Bahrain untuk menyepakati kepelatihan timnas, dan kesepakatan ini bisa saja rampung dalam beberapa hari ke depan."

Meskipun Queiroz dianggap sebagai kandidat utama untuk menukangi timnas Bahrain, sumber tersebut menunjukkan bahwa Federasi Sepak Bola Bahrain telah menghubungi dua pelatih lain.

Federasi Sepak Bola Bahrain tengah mencari pelatih baru untuk timnas sebagai pengganti pelatih Kroasia Dragan Talajic, yang kian dekat untuk dipecat, menyusul tersingkirnya tim secara mengecewakan dari fase grup Piala Teluk Arab "Khaleeji 27", yang saat ini berlangsung di Arab Saudi.

Jika negosiasi Queiroz dengan timnas Bahrain berbuah keberhasilan, ini akan menjadi persinggahan Arab kelima dalam karier pelatih Portugal itu, yang pernah menukangi: Uni Emirat Arab (1998-1999), Mesir (2020-2021), Qatar (2023), dan Oman (2025-2026).

Rumor Wydad

Dalam konteks lain, sumber tersebut membantah bahwa Queiroz dekat untuk pindah ke Maroko guna melatih Wydad pada periode mendatang.

Ia mengatakan, "Queiroz tidak berbicara dengan siapa pun dari Maroko dalam beberapa hari terakhir, dan kabar yang menyebutkan bahwa ia telah menjalin negosiasi dengan Wydad atau bahkan menjalin komunikasi secara informal dengan siapa pun di sana, tidak berdasar sama sekali."

Sejumlah laporan media Maroko dua hari lalu menunjukkan bahwa Queiroz hampir memimpin Wydad sebagai pengganti kompatriotnya Sergio Pablo Brito, yang tengah menuai kritik tajam.

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google