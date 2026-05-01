""" Khusus untuk Kooora.. pengungkapan jadwal kembalinya Luka Zidan dan posisinya terkait Piala Dunia """

Sumber mengungkapkan sikap Luca Zidane, kiper Granada dan tim nasional Aljazair, terkait peluangnya untuk menyusul ke Piala Dunia 2026, setelah cederanya yang menimbulkan kekhawatiran bagi pelatih Swiss Vladimir Petkovic, pelatih Para Pejuang Gurun, menjelang ajang global.

Luca Zidane, 27 tahun, mengalami cedera parah di wajahnya selama pertandingan timnya Granada melawan Almeria di Liga Divisi Dua Spanyol, pada hari Minggu lalu.

Putra legenda Zinedine Zidane itu meninggalkan lapangan dalam keadaan pusing, akibat bola perebutan setelah tendangan sudut, dan darah terlihat di mulutnya, sehingga mengharuskan ia dibawa ke rumah sakit.

Cedera ini datang pada waktu yang sensitif bagi tim nasional Aljazair, sekitar satu setengah bulan sebelum Piala Dunia, yang dijadwalkan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada periode antara 11 Juni dan 19 Juli mendatang.

Kemudian Granada mengumumkan dalam pernyataan resmi bahwa pemeriksaan medis menegaskan Zidane mengalami patah pada rahang dan dagu yang memerlukan intervensi bedah, tanpa menentukan tanggal kembalinya.

"Luca Zidane akan berpartisipasi di Piala Dunia"

Sumber yang dekat dengan Luca Zidane mengatakan, dalam pernyataan khusus kepada Kooora, hari Jumat ini, "kiper akan tersedia untuk berpartisipasi bersama tim nasional Aljazair di Piala Dunia".

Sumber tersebut, yang menolak menyebutkan namanya, menambahkan bahwa Luca akan kembali setelah 3 atau 4 minggu paling lama, dan mungkin dapat menyusul pertandingan terakhir Granada pada musim berjalan di liga, yang dijadwalkan melawan Sporting Gijon pada 31 Mei ini.

Sumber itu menegaskan bahwa kiper Aljazair tersebut yakin akan kesiapannya untuk berpartisipasi di Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam kariernya.

Di sisi lain, Luca berkata melalui akunnya di "Instagram", "operasinya berjalan dengan baik, ketakutan lebih besar daripada kerusakan, saya akan kembali ke lapangan sangat segera".

Zidane menjadi salah satu pilar tim nasional Aljazair pada periode terakhir, khususnya setelah penampilannya yang gemilang di Piala Afrika 2025, yang berlangsung di Maroko, karena ia mencatatkan clean sheet dalam 3 dari 4 pertandingan yang ia mainkan di turnamen tersebut.

Tim Para Pejuang Gurun bersiap untuk berpartisipasi di Piala Dunia 2026 ضمن grup kesepuluh, yang juga mencakup juara bertahan Argentina, Yordania, dan Austria.

Tim nasional Aljazair memulai perjalanannya pada dini hari tanggal 17 Juni mendatang dengan menghadapi tim nasional Argentina.

