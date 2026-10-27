Mustapha Hadji, legenda timnas Maroko, melancarkan serangan terhadap Sofyan Amrabat, pemain Maroko, setelah krisis terbaru dengan pelatih Mohamed Ouahbi, seraya menegaskan bahwa mengemban panji Maroko adalah "sebuah kehormatan bagi pemain mana pun".

Amrabat pada September lalu mengumumkan penangguhan partisipasinya dan ketidaksediaannya membela timnas Maroko selama Ouahbi masih memimpin tim pelatih Maroko, sambil menegaskan bahwa ia belum pensiun dari sepak bola internasional.

Di sisi lain, Ouahbi menegaskan bahwa pernyataan Amrabat dipicu oleh minimnya partisipasinya bersama timnas Maroko, seraya menekankan bahwa ia tidak mungkin mendapatkan menit bermain yang lebih banyak selama ia tidak tampil secara rutin bersama klubnya.

Hadji berkata mengenai krisis tersebut, dalam sebuah wawancara berbentuk video untuk Koooora yang akan dipublikasikan kemudian, "Amrabat bermain untuk timnas Maroko yang mewakili negara dan mengibarkan panjinya, bukan bermain untuk Mohamed Ouahbi, dan karena itu ia harus bermain di bawah kepemimpinan pelatih siapa pun".

Pertandingan berikutnya MAR Africa Cup of Nations Qualification 15.00 NER

Ia menambahkan dengan menyampaikan pesan kepada Amrabat, "Kamu mewakili negara, bukan pelatih, karena itu kamu tidak seharusnya menuntut pergantian pelatih, baik itu Ouahbi, Regragui, maupun pelatih lainnya".

"Membela Maroko adalah kehormatan besar"

Mengenai pernyataan pemain Ajax Amsterdam asal Belanda itu berikutnya bahwa perselisihannya dengan Ouahbi sama sekali tidak berkaitan dengan minimnya partisipasi bersama timnas, Hadji menegaskan bahwa kepentingan timnas Maroko harus tetap berada di atas masalah apa pun.

Hadji menjelaskan, "Membela timnas Maroko adalah kehormatan besar. Mendapatkan kesempatan untuk mengibarkan panji Maroko dari antara 40 juta rakyat Maroko adalah hal yang luar biasa, dan itu harus berada di atas masalah apa pun".

Legenda Maroko itu sependapat dengan pernyataan Ouahbi yang mengomentari krisis tersebut ketika mengatakan bahwa "sejarahmu memberimu rasa hormat, tetapi tidak memberimu keistimewaan untuk tetap berada di dalam susunan pemain inti".

Hadji melanjutkan pernyataannya dengan mengatakan, "Segala hormat atas apa yang telah dipersembahkan Amrabat bersama timnas, tetapi itu tidak memberinya hak untuk mengatakan bahwa seorang pelatih harus pergi agar ia mau bergabung dengan tim".

Ia melanjutkan dengan menyampaikan pesan tajam kepada Amrabat, "Siapa kamu sampai berani mengatakan itu? Kamu tidak berada di atas timnas, pelatih, atau panji Maroko. Kamu harus datang ke timnas dan bermain dengan diam meski hanya tampil satu menit, karena itu adalah kehormatan bagimu".

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