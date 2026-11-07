Sumber khusus "Kooora" dari dalam klub Al Nassr Arab Saudi mengetahui adanya perkembangan menarik dan mengejutkan terkait masa depan bintang Portugal Joao Felix, yang bisa mengubah total peta jalan sang pemain pada periode mendatang.

Sumber-sumber tersebut menyebutkan bahwa manajemen klub Al Nassr, di bawah pimpinan Ahmed Al Sultan, berpacu dengan waktu untuk memulai prosedur hukum dengan tujuan mengaktifkan klausul perpanjangan sepihak dalam kontrak sang bintang Portugal hingga musim panas 2029, serta menutup sepenuhnya upaya agennya, Jorge Mendes, untuk memindahkannya ke Barcelona.

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Langkah tegas dari jajaran manajemen Al Nassr ini muncul setelah datangnya kabar yang dipastikan mengenai kembalinya ketertarikan klub Barcelona untuk merekrut sang pemain, di mana Mendes berencana memanfaatkan berakhirnya periode wajib dari kontrak Felix pada akhir musim ini (musim panas 2027), untuk memindahkannya ke klub Catalan itu dengan transfer gratis atau dengan nilai simbolis.

Berdasarkan apa yang diperoleh situs "Kooora" dari rincian kontrak yang disepakati pada musim panas 2025, pengaktifan klausul ini akan memaksa manajemen Al Nassr untuk membayar sejumlah dana yang ditangguhkan kepada klub Inggris Chelsea sebesar 20 juta euro (sehingga total transaksinya mencapai 50 juta euro), di samping menaikkan gaji tahunan Felix secara otomatis dari 10 juta menjadi 12,5 juta euro.

Sumber-sumber tersebut menunjukkan bahwa manajemen Al Nassr saat ini berupaya menyelesaikan sejumlah krisis finansial, dan setelah itu akan memberitahukan kepada Liga Profesional Arab Saudi mengenai kesiapannya untuk menyerahkan jaminan finansial yang diperlukan untuk transaksi Felix sebelum batas akhir tiba pada Mei mendatang.

Al Nassr akan bersandar pada likuiditas finansial yang diharapkan dari kemitraan investasi raksasa yang dipimpin oleh kapten tim Cristiano Ronaldo dengan dana-dana global, yang merupakan tamparan keras bagi harapan Barcelona, mengingat klub Spanyol itu tidak akan pernah mampu menyamai angka-angka ini atau membeli kontrak sang pemain setelah diperpanjang secara legal.