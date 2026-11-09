Pelatih kepala Al-Ittihad asal Jerman, Jens Wissing, mulai menyusun gambaran perubahan yang ia targetkan untuk dilakukan pada skuad "Sang Dekan" selama periode transfer musim dingin mendatang, dalam upayanya untuk membentuk ulang tim agar sesuai dengan ide-ide teknisnya dan kebutuhannya di lapangan.

"Koooora" mengetahui dari sumber yang dekat dengan klub Al-Ittihad bahwa Wissing cenderung akan melepas setidaknya tiga pemain pada Januari mendatang, dengan tujuan mengosongkan tempat dalam skuad dan memberi kesempatan kepada manajemen untuk mendatangkan elemen-elemen baru yang mampu menjalankan tuntutan teknisnya.

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Sumber tersebut menjelaskan bahwa pelatih asal Jerman itu tidak sepenuhnya puas dengan performa sejumlah nama yang ada dalam skuad saat ini, dan menilai ada kebutuhan untuk melakukan perubahan di lebih dari satu posisi. Penyerang Arab Saudi Saleh Al-Shehri menjadi kandidat terdepan untuk hengkang, mengingat keinginan Wissing untuk mendatangkan seorang ujung tombak yang lebih muda.

Pertandingan berikutnya ALK Saudi Pro League 12.00 ITT

Ia menambahkan bahwa sang pelatih akan menyerahkan laporan teknis kepada manajemen klub dalam beberapa hari ke depan, yang mencakup penilaiannya terhadap sejumlah pemain serta rekomendasinya mengenai masa depan mereka, di tengah perkiraan bahwa laporan tersebut akan mencakup dua nama lainnya, yaitu Muadh Faqihi dan Hamed Al-Ghamdi, sehingga ketiganya menjadi kandidat paling menonjol untuk meninggalkan tim pada Januari, kecuali ada perkembangan baru pada perhitungan tim pelatih.

Al-Ittihad bersaing ketat selama musim ini di sejumlah turnamen, terutama Liga Champions Asia Elite dan Liga Roshn Pro, sehingga klub berupaya merekrut elemen-elemen yang mampu meraih kesuksesan yang dinantikan.