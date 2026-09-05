Wasit asal Portugal, Bruno Paixão, menyindir keputusan wasit dalam laga Real Madrid melawan Real Betis yang tidak mengulang eksekusi penalti Kylian Mbappe, keputusan yang menuai kontroversi dalam beberapa jam terakhir.

Real Madrid menelan kekalahan pertamanya musim ini setelah takluk 0-1 dari tuan rumah Real Betis pada Jumat malam kemarin dalam pekan keempat Liga Spanyol.

Mbappe menyia-nyiakan peluang untuk membawa pulang satu poin hasil imbang setelah gagal mengeksekusi penalti pada masa injury time babak kedua, di mana tendangannya berhasil ditepis oleh kiper Alvaro Valles.

Pendapat pun berbeda-beda soal hak Real Madrid untuk mengulang eksekusi penalti tersebut, akibat masuknya bek Marc Bartra ke dalam area saat bola ditendang, kemudian keterlibatannya dalam permainan dengan menghalangi Mbappe menyambut bola setelah memantul dari kiper.

Sementara surat kabar Spanyol menyoroti bahwa keputusan wasit Alejandro Hernandez telah sesuai dengan aturan Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional "IFAB", Bruno Paixão berpandangan bahwa wasit seharusnya mengulang tendangan tersebut.

Paixão mengatakan, dalam pernyataan khusus kepada Kooora, "Bek Real Betis berada di dalam kotak penalti saat tendangan dilakukan, dan ia kemudian terlibat dalam permainan dengan mengeluarkan bola menjadi tendangan sudut."

Mantan wasit Portugal itu menambahkan, "Wasit video asisten (VAR) seharusnya mengingatkan wasit untuk meninjau kejadian tersebut melalui video guna mengambil keputusan yang benar."

Menurut apa yang disoroti oleh surat kabar Spanyol, aturan menyebutkan bahwa penilaian keberadaan pemain di dalam kotak penalti saat tendangan dilakukan bergantung pada posisi kakinya, atau bagian tubuh mana pun yang menyentuh tanah, pada saat bola ditendang.

Bagian tubuh yang berada di udara tidak diperhitungkan, begitu pula proyeksi vertikalnya ke tanah lapangan, kecuali dalam satu kondisi, yaitu ketika seluruh tubuh terpisah dari tanah.

Dengan tafsiran ini, Bartra dianggap berada di luar kotak penalti, karena kakinya tidak menyentuh tanah lapangan, melainkan tergantung di udara.

Menanggapi hal itu, Paixão berkata dengan nada menyindir, "Pemain itu berada di dalam kotak penalti. Ini sepak bola, bukan bola basket!", perlu diketahui bahwa aturan bola basket memperbolehkan pemain menyentuh bola di luar lapangan selama mereka tidak menyentuh tanah.

Pria berusia 52 tahun itu menjelaskan, "Sebagai contoh: jika seorang pemain berada di luar kotak penalti, tetapi ia menyentuh bola dengan tangannya sementara bola itu sendiri berada di dalam kotak, maka keputusan yang benar adalah memberikan tendangan penalti."

"Guler tidak layak diusir"

Dalam konteks lain, Paixão menegaskan bahwa wasit tidak berpihak kepada Real Madrid dengan menolak mengeluarkan kartu kuning kedua kepada Arda Guler, pemain klub kerajaan itu.

Pada awal babak kedua, Guler menjatuhkan salah satu pemain Betis, namun wasit hanya memberikan tendangan bebas tanpa mengeluarkan kartu kuning, hal yang memicu protes dari sang kapten Isco, yang menuntut agar pemain Turki itu dihukum kartu kuning kedua, setelah sebelumnya menerima kartu pertama di akhir babak pertama.

Mantan wasit Portugal itu berkomentar dengan mengatakan, "Menurut saya, itu adalah pelanggaran biasa dari pemain Real Madrid, dan tidak ada yang mengharuskan pengeluaran kartu kuning atas dirinya."

Ia menutup pernyataannya, "Wasit telah mengambil keputusan yang benar dalam kejadian itu."

Siapa Bruno Paixão?

IMAGO

Bruno Paixão, yang lahir pada 1974, merupakan salah satu mantan wasit Portugal paling menonjol, di mana sepanjang kariernya ia memimpin pertandingan di sejumlah kompetisi ternama, di antaranya Liga Portugal, di samping berbagai kompetisi Eropa.

Karier Paixão sebagai wasit dimulai pada tahun 1990 dan berlangsung hingga 2018, ia menjalani pertandingan pertamanya di Liga Utama Portugal pada tahun 1997, sebelum akhirnya mengukuhkan namanya di kancah domestik maupun kontinental.

Wasit Portugal itu memperoleh lisensi internasional antara tahun 2004 dan 2012, ia juga tercatat sebagai wasit kategori pertama di Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA) selama musim 2012-2013, sehingga sepanjang kariernya ia turut memimpin pertandingan di berbagai kompetisi domestik maupun internasional.

Di luar lapangan, Paixão bekerja sebagai insinyur di bidang produksi industri, dan memadukan karier profesionalnya dengan pekerjaannya yang panjang sebagai wasit.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

