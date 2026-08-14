Seorang sumber mengungkap detail di balik layar transfer Nizar Al-Rashdan, gelandang timnas Yordania, ke klub Maroko Wydad Casablanca, pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Wydad mengumumkan kesepakatan dengan Al-Rashdan lewat transfer bebas selama satu musim, dengan opsi perpanjangan.

Bergabungnya Al-Rashdan, pemain berusia 27 tahun itu, ke raksasa Maroko tersebut datang hanya 6 bulan setelah sang pemain Yordania menghabiskan waktunya di klub Qatar, Al-Qatar SC.

Al-Ahly Tidak Menegosiasikan Al-Rashdan

Sebuah sumber yang dekat dengan negosiasi mengungkap kepada Kooora bahwa "meski ada laporan pers yang mengklaim ketertarikan Al-Ahly Mesir untuk mendapatkan jasa Al-Rashdan, klub berjuluk The Reds itu tidak masuk ke dalam negosiasi resmi dengan sang pemain".

Hal ini datang setelah laporan-laporan yang menyebutkan bahwa Hussein Ammouta, pelatih Al-Ahly, ingin merekrut Al-Rashdan, yang sebelumnya pernah ia latih di skuad timnas Yordania.

Ammouta Turun Tangan Membantu Wydad

Sumber tersebut menambahkan bahwa Tadeu Martins asal Portugal, agen sejumlah pemain Yordania dan juga pelatih Carlos Queiroz, menawarkan Al-Rashdan - atas permintaan sang pemain - kepada para pelatih klub-klub Arab melalui sejumlah perantara, dan Paulo Sergio asal Portugal, pelatih Wydad, adalah salah satunya.

Ia menunjukkan bahwa para petinggi Wydad menyambut baik gagasan merekrut Al-Rashdan, terutama setelah penampilannya yang apik bersama timnas Yordania di Piala Dunia 2026, dan gol yang ia cetak untuk Yordania melawan Aljazair di fase grup.

Sumber tersebut melanjutkan pernyataannya kepada Kooora dengan mengatakan, "Para petinggi Wydad menghubungi Ammouta (yang pernah melatih tim dalam dua periode sebelumnya) untuk meminta pendapatnya soal kesepakatan ini, apalagi ia juga pernah melatih Al-Rashdan di skuad timnas Yordania".

Meski Ammouta tidak antusias dengan gagasan merekrut Al-Rashdan ke Al-Ahly untuk menggantikan kepergian Mohamed Ali Ben Romdhane asal Tunisia, ia justru menyarankan para petinggi Wydad untuk mengontrak sang pemain, sekaligus berupaya mendekatkan sudut pandang kedua pihak hingga kesepakatan terjadi.

Al-Rashdan menjalani 14 laga internasional dengan seragam timnas Yordania di bawah kepemimpinan Ammouta pada periode antara Juni 2023 dan 2024, di mana sang pemain menjadi elemen utama di lini tengah selama masa jabatan pelatih Maroko tersebut.

Kontrak Selama Satu Musim

Meski Al-Rashdan memiliki karier internasional yang panjang (43 laga), banyaknya perpindahan antarklub yang ia lakukan menimbulkan kekhawatiran Wydad.

Karena alasan inilah para petinggi klub Maroko tersebut lebih memilih menandatangani kontrak selama satu tahun, dengan opsi perpanjangan bila sang pemain menunjukkan performa istimewa di bawah kepemimpinan Sergio.

Sepanjang tiga tahun terakhir, Al-Rashdan bermain untuk beberapa klub, berpindah-pindah antara Al-Faisaly Yordania, Naft Al-Wasat dan Al-Zawraa Irak, klub Al-Emarat, Al-Khaldiya Bahrain, dan Al-Qatar Qatar, sebelum akhirnya berlabuh di Liga Maroko melalui pintu Wydad.

Perlu diingat bahwa Wydad merampungkan lebih dari satu kesepakatan istimewa musim panas ini, dengan mengontrak para pemain berpengalaman seperti Yahya Attiyat Allah, Yahya Jabrane, dan Ayman El Hassouni, dan yang menarik adalah bahwa semua kesepakatan ini datang lewat transfer bebas tanpa klub mengeluarkan biaya transfer apa pun.