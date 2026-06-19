Khusanov meminta maaf kepada fotografer Piala Dunia dengan hadiah istimewa

Federasi Sepak Bola Uzbekistan mengumumkan pada hari Kamis bahwa bek Abdulqadir Khosanov telah mengirimkan kaos bertanda tangan yang berisi pesan permintaan maaf kepada seorang juru kamera yang mengalami cedera akibat benturan tak disengaja, yang terjadi selama pertandingan pembuka negaranya di Piala Dunia melawan Kolombia.

Pemain Manchester City tersebut bertabrakan dengan fotografer siaran televisi saat berusaha memperebutkan bola dengan penyerang Kolombia Luis Díaz di dekat garis pinggir lapangan, pada babak pertama pertandingan Rabu lalu dalam Grup 11.

Juru kamera tersebut menerima pertolongan medis di lokasi kejadian sebelum kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

Asosiasi Sepak Bola Uzbekistan menegaskan bahwa perwakilannya telah mengunjungi fotografer tersebut kemudian, dan memberinya kaos yang ditandatangani oleh Khusanov, yang juga mendoakan kesembuhan secepatnya.

Asosiasi tersebut mengatakan dalam sebuah postingan di akun media sosialnya: “Bek tersebut juga menyampaikan harapan tulusnya agar fotografer tersebut segera sembuh dan mengirimkan salamnya kepada fotografer tersebut.”

Khusanov sempat menerima kartu kuning akibat insiden tersebut, dalam pertandingan yang berakhir dengan kekalahan Uzbekistan dari Kolombia dengan skor 1-3, yang merupakan pertandingan pertama negara tersebut sepanjang sejarah Piala Dunia.

Bek tengah berusia 22 tahun ini, yang pindah ke Manchester City dari klub Prancis Lens, merupakan pilar utama dalam skuad tim nasional Uzbekistan, yang mencatatkan penampilan perdananya di Piala Dunia di bawah asuhan pelatih asal Italia, Fabio Cannavaro.