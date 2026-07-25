Manajemen Manchester City memutuskan untuk bergerak lebih awal demi melindungi proyek olahraganya, setelah terancam kehilangan salah satu bintang terpentingnya, sehingga memulai kampanye besar untuk memperpanjang kontrak para pemain terbaiknya, karena khawatir skenario yang dipaksakan pemain Spanyol, Rodri, dalam beberapa bulan terakhir akan terulang.

Rodri kini berada di ambang kepindahan ke Real Madrid, setelah memanfaatkan sisa satu musim saja dalam kontraknya bersama Manchester City, dan menolak semua upaya perpanjangan, memilih menunggu untuk memastikan masa depannya bersama klub kerajaan tersebut, yang telah mencapai kesepakatan dengan pemain terkait klausul-klausul kontraknya, sementara negosiasi dengan City soal nilai transfer masih berlangsung.

Tampaknya berkas ini mendorong manajemen klub biru langit itu untuk mengubah kebijakannya, dengan mempercepat perpanjangan kontrak para pemain yang mewakili masa depan tim, guna menghindari mereka memasuki tahun terakhir kontrak dan memberikan klub-klub pesaing peluang untuk menekan mereka.

Dalam kerangka ini, Manchester City secara resmi mengumumkan perpanjangan kontrak bek asal Uzbekistan, Abdukodir Khusanov, selama dua musim tambahan, sehingga ia akan bertahan bersama tim hingga musim panas 2031, dalam sebuah langkah yang menegaskan keinginan klub untuk mempertahankan salah satu bek muda terbaiknya.

Perpanjangan kontrak Khusanov datang hanya beberapa hari setelah pengumuman perpanjangan kontrak bintang Inggris, Phil Foden, yang menjadi salah satu pilar utama dalam proyek City pada tahun-tahun mendatang.

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Manajemen klub tidak berniat berhenti sampai di sini, sebab berbagai laporan menyebutkan bahwa mereka saat ini tengah berupaya merampungkan negosiasi perpanjangan kontrak pemain Belgia, Jeremy Doku, dan pemain Kroasia, Josko Gvardiol, dalam sebuah rencana menyeluruh untuk mengamankan masa depan para bintang terbaik tim dan menutup pintu bagi setiap upaya dari luar untuk menarik mereka.

Berbagai langkah ini menegaskan bahwa Manchester City tidak ingin mengalami krisis baru serupa dengan berkas Rodri, setelah menyadari bahwa menunda negosiasi perpanjangan kontrak dapat memberikan para pemain kartu tekanan yang kuat, dan menempatkan klub dalam posisi tawar yang lebih sulit menghadapi klub-klub besar Eropa.