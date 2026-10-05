Lamine Yamal tengah menjalani salah satu momen terbaik dalam karier singkatnya yang sudah dipenuhi gelar, namun bintang muda Barcelona itu tidak ingin menyisakan satu detail pun pada kebetulan saat berada di ambang penobatan terbesarnya.

Dengan ditutupnya pintu pemungutan suara untuk penghargaan Ballon d'Or yang akan digelar di ibu kota Inggris, London, pada 26 Oktober, winger klub Catalan itu bersikeras bahwa yang membedakan dirinya dari seluruh pesaingnya adalah kostum timnas Spanyol.

Selama jeda internasional yang berlangsung saat ini, Yamal menjadi pemain Spanyol dengan kehadiran paling tinggi, bahkan satu-satunya yang tampil sebagai starter di ketiga pertandingan melawan Inggris, Kroasia, dan Republik Ceko, dengan mencetak 4 gol, hingga menjadi pemain dengan menit bermain terbanyak yakni total 203 menit, mengungguli Rodri yang mencatatkan 185 menit.

Tekad Yamal untuk tampil di setiap menit berangkat dari pelajaran musim lalu, ketika ia absen dari sejumlah besar pertandingan kualifikasi karena cedera dan kelelahan, yang membuatnya kehilangan kehadiran berkelanjutan bersama timnas pada fase yang menentukan.

Pertandingan berikutnya CRO UEFA Nations League A 14.45 ESP

Akankah ia diistirahatkan melawan Kroasia?

Pertanyaan yang kini menyibukkan publik Spanyol adalah: apakah pelatih Luis de la Fuente harus menurunkan Lamine sebagai starter pada hari Selasa mendatang melawan Kroasia, atau memberinya sedikit waktu istirahat mengingat ia satu-satunya yang menjalani semua pertandingan?

Dalam program radio "El Larguero" di stasiun "Cadena SER" yang dipandu oleh Siqui Rodríguez dan Luis Flaquer, Jofre Mateu berkomentar: "Pada level ini, sudah waktunya untuk mulai mengatur segala sesuatunya karena empat pertandingan bersama timnas akan sangat melelahkan".

Ia menjelaskan: "Ada rangkaian pertandingan penting yang akan datang, jadi saya memahami bahwa mereka akan mempertimbangkan segalanya dan akan mengadakan pembicaraan dengan Barcelona".

Namun dari dalam Ciudad del Fútbol di Las Rozas, tempat Antón Meana mengikuti sesi latihan terakhir sebelum keberangkatan menuju Split, gambarannya tampak berbeda. Meana menjelaskan bahwa Lamine berada di lapangan karena ia ingin bermain, ia percaya diri dan ingin para penggemar sepak bola melihat apa yang mampu ia lakukan di tengah persaingan memperebutkan Ballon d'Or.

Yang membedakan Yamal dari Mbappé dan Kane

Meana berpendapat bahwa De la Fuente harus menurunkannya sebagai starter melawan Kroasia untuk memastikan lolos ke perempat final UEFA Nations League, kemudian menggantinya jika pertandingan berjalan dengan baik.

Ia melanjutkan: "Sebagai pemain terbaik di dunia, yang membedakan Lamine adalah keterikatannya dengan timnas Spanyol. Keberhasilannya meraih Piala Eropa dan Piala Dunia menempatkannya di puncak. Yang membedakannya dari Mbappé, Kane, dan Olise adalah bahwa ia bermain untuk tim yang memenangkan kedua trofi tersebut".

Ia menutup pembicaraannya dengan radio tersebut melalui analisis yang merangkum mentalitas sang pemain: "Ia benar-benar menyadari apa yang timnas berikan untuknya. Keikutsertaannya bersama Spanyol memperkuat posisinya di kancah internasional, dan ia tidak bisa mengulangi apa yang terjadi tahun lalu, ketika ia absen dari banyak pertandingan kualifikasi".

Pesan yang jelas dari bintang yang belum melewati usia 18 tahun: Ballon d'Or bisa jadi ditentukan dengan kostum Spanyol, dan ia tidak berniat absen sekali lagi.







